Video Resumen | Pumas derrota al Atlas con un golazo de Ramsey

En encuentro de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas, bajo una torrencial lluvia y un gol de Aaron Ramsey que puso a temblar a los famosos por su famosa "maldición", se llevó la victoria 1-0 ante Atlas en la cancha de Ciudad Universitaria.

Desde los primeros minutos de juego Pumas buscó hacer pesar su casa, saltó al terreno a proponer, ser ofensivo y generar jugadas de peligro ante un Atlas que se encontraba atrincherado e intentando matar en un contragolpe.

PUBLICIDAD

Incluso, durante los primeros 45 minutos, el cuadro universitario mandó la de gajos a la red en dos ocasiones, sin embargo, en ninguna subió al marcador debido a un fuera de lugar en el primero y a una mano previa en el segundo, por lo que se fueron al descanso en blanco.

En la parte complementaria la dinámica del encuentro no cambió, incluso, al 67' Efraín Juárez hizo debutar a José Juan Macías, quien regresó a las canchas tras seis meses de ausencia y más adelante metió a Aaron Ramsey, ambos con la misión de darle más fuerza ofensiva a los auriazules desde el mediocampo.

Y los cambios funcionaron, ya cuando se jugaba en tiempo de compensación, en un tiro de esquina cobrado por Rodrigo López, que también había entrado de cambio, Aaron Ramsey encontró el balón de frente al arco, le dio un leve empujón y lo mandó al fondo de la red para el 1-0 en favor de los Pumas.

Un gol que no solamente cimbró el Olímpico Universitario, donde ya parecían resignados a un nuevo empate, sino que hizo voltear todas las miradas del futbol internacional por la famosa leyenda de que cuando Ramsey hace gol, un famoso pierde la vida.