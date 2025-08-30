La Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a León y Querétaro en el icónico Estadio Nou Camp.

Ambos equipos han tenido una rica historia en el futbol mexicano, con León siendo conocido por su fuerte ataque y Querétaro por su tenacidad en el campo. Este partido, que se llevará a cabo el 30 de agosto de 2025, es una oportunidad perfecta para que los aficionados disfruten de un gran espectáculo deportivo.

Si eres un apasionado del futbol y no quieres perderte este emocionante duelo, es fundamental saber dónde podrás verlo por televisión.

La rivalidad entre León y Querétaro siempre ha brindado partidos llenos de acción y sorpresas y esta vez no será la excepción. ¡Sigue leyendo para descubrir dónde podrás sintonizar este gran encuentro!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. QUERÉTARO DE LA JORNADA 7

León llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Pachuca, lo que ha generado algunas dudas en su rendimiento. Por otro lado, Querétaro se presenta en alza, tras haberse impuesto a Atlético de San Luis, lo que les brinda confianza y motivación para enfrentar este desafío.





Cuándo es el León vs. Querétaro : el juego es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el Nou Camp.

: el juego es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el Nou Camp. A qué hora es el León vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el León vs. Querétaro: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX. En México lo puedes seguir por Tubi.

