En partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en medio de grandes polémicas arbitrales provocadas por el VAR, Querétaro dio la campanada, derrotó a San Luis y consiguió su primera victoria en el Corregidora después de cinco meses de no hacerlo.

Después de mucho insistir, a los 10 minutos Joao Pedro se metió al área por lado izquierdo, recortó a dos en un solo movimiento, sacó el fogonazo y dejó sin oportunidad al portero queretano, para mandar la de gajos al fondo y poner el 1-0 en favor del San Luis.

Pero la respuesta vino al 23', cuando en un centro tenido desde banda izquierda el balón fue desviado, lo que dejó sin reacción a la zaga potosina, cosa que Ali Ávila aprovechó para prender el esférico de frente al arco y marcar el 1-1.

Y la voltereta llegó hasta la parte complementaria, cuando al 50' Eduardo Robles tomó un trazo de Eduardo Armenta casi desde medio terreno, lo acarreó, se metió al área rival y le pegó por abajo para dejar sin oportunidad al guardameta y poner el 2-1 en la pizarra.

Sin embargo, a los 72 minutos, tras una polémica decisión arbitral por un forcejeo en el área entre Joao Pedro y Omar Mendoza, se marcó penal en contra de los locales, que el mismo Joao se encargó de cobrar correctamente para emparejar los cartones 2-2.

Pero las polémicas decisiones del VAR no terminaron ahí, ya en tiempo de compensación, en una jugada similar, pero del otro lado y sobre Rodrigo Bogarin, también se marcó la pena máxima, para que viniera Santiago Homenchenko para poner el 3-2 en favor de los Gallos Blancos.