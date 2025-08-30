La Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante, especialmente con el enfrentamiento entre el América y el Pachuca en el Estadio Ciudad De Los Deportes.

Este duelo no solo es crucial para ambos equipos en su búsqueda por los primeros lugares de la tabla, sino que también revive una de las rivalidades más apasionantes del futbol mexicano. Con una rica historia en la liga, el América ha sido uno de los clubes más exitosos, mientras que Pachuca ha demostrado ser un competidor formidable en los últimos años.

El partido se llevará a cabo el 30 de agosto de 2025 y los aficionados no querrán perderse la acción en la cancha. Si estás buscando la mejor manera de disfrutar de este emocionante encuentro, sigue leyendo para descubrir dónde podrás ver el partido por televisión y no te pierdas ni un solo minuto de la acción.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. PACHUCA DE LA JORNADA 7

América llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Atlas en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a Pachuca.

Por su parte, Pachuca rescató un punto ante León, pero la presión por mejorar su rendimiento se siente, ya que necesitan una victoria para salir de la zona de dudas.





Cuándo es el América vs. Pachuca : el juego es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el Ciudad De Los Deportes.

: el juego es el sábado, 30 de agosto de 2025 en el Ciudad De Los Deportes. A qué hora es el América vs. Pachuca : el partido inicia en México a las 9:05 PM; en Estados Unidos es a las 11:05 PM tiempo del Este, 10:05 PM tiempo del Centro y 8:05 PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:05 PM; en Estados Unidos es a las 11:05 PM tiempo del Este, 10:05 PM tiempo del Centro y 8:05 PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el América vs. Pachuca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.