Horario y dónde ver el Cruz Azul vs Santos de la Jornada 5 de la Liga MX
La Máquina recibe al conjunto lagunero en el Apertura 2025, un encuentro que promete muchas emociones.
El duelo Cruz Azul vs. Santos hace parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que ambos clubes buscarán un triunfo que los mantenga peleando por las primeras posiciones.
La Máquina que dirige Nicolás Larcamón sumó un triunfo, un empate y una derrota en sus primeros tres juegos.
Por su parte, el equipo verdiblanco, que viene de vencer a Chivas por la mínima diferencia, tiene dos triunfos e igual número de derrotas en sus cuatro primeros partidos de este campeonato.
Horario y dónde ver Cruz Azul vs. Santos de la Jornada 5 de la Liga MX
En los últimos cinco juegos entre ambas escuadras, los Cementeros tienen tres triunfos, mientras los Laguneros suman apenas una victoria y un empate.
-¿Cuándo es? - El juego se celebrará el sábado 16 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.
- Horario - El encuentro dará inicio a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT.
- Dónde ver - El juego lo podrás ver en México por Canal 5 y TUDN. En Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN