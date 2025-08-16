Horario y dónde ver el Cruz Azul vs Santos de la Jornada 5 de la Liga MX

El duelo Cruz Azul vs. Santos hace parte de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo en el que ambos clubes buscarán un triunfo que los mantenga peleando por las primeras posiciones.

La Máquina que dirige Nicolás Larcamón sumó un triunfo, un empate y una derrota en sus primeros tres juegos.

Por su parte, el equipo verdiblanco, que viene de vencer a Chivas por la mínima diferencia, tiene dos triunfos e igual número de derrotas en sus cuatro primeros partidos de este campeonato.

Horario y dónde ver Cruz Azul vs. Santos de la Jornada 5 de la Liga MX

En los últimos cinco juegos entre ambas escuadras, los Cementeros tienen tres triunfos, mientras los Laguneros suman apenas una victoria y un empate.