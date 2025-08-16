Video Así puedes ver el Pachuca vs. Tijuana de la Jornada 5 del Apertura 2025

Pachuca vs. Tijuana se miden este fin de semana dentro de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 en un duelo de contrastes, pues los Tuzos llegan como líderes de la competición ante un equipo que no sabe lo que es aún ganar fuera de casa.

El cuadro hidalguense tiene paso perfecto en lo que va del semestre tras cuatro encuentros, además de que permanece invicto cuando le toca recibir al conjunto fronterizo dentro de la Liga MX

PUBLICIDAD

PACHUCA VS. TIJUANA DE LA JORNADA 5 DE LA LIGA MX

Xolos, además de buscar su primera victoria fuera de casa va por su primer triunfo en el Estadio Hidalgo, incluso suma tres derrotas consecutivas ahí y con tres o más goles en contra, por lo que buscarán revertir esta estadística en contra.

Este partido se da previo a un par de encuentros que tendrá de manera consecutiva como local, primero ante Chivas y luego frente a Necaxa, además del reclamo de Sebastián Abreu a la prensa por la poca relevancia que le da a sus dirigidos.



