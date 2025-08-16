    Pachuca

    Horario y dónde ver el Pachuca vs. Tijuana de la Jornada 5 del Apertura 2025

    El líder no quiere sorpresas ante unos Xolos que aún no saben lo que es ganar como visitante este semestre.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Pachuca vs. Tijuana de la Jornada 5 del Apertura 2025

    Pachuca vs. Tijuana se miden este fin de semana dentro de la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 en un duelo de contrastes, pues los Tuzos llegan como líderes de la competición ante un equipo que no sabe lo que es aún ganar fuera de casa.

    El cuadro hidalguense tiene paso perfecto en lo que va del semestre tras cuatro encuentros, además de que permanece invicto cuando le toca recibir al conjunto fronterizo dentro de la Liga MX

    PACHUCA VS. TIJUANA DE LA JORNADA 5 DE LA LIGA MX

    Xolos, además de buscar su primera victoria fuera de casa va por su primer triunfo en el Estadio Hidalgo, incluso suma tres derrotas consecutivas ahí y con tres o más goles en contra, por lo que buscarán revertir esta estadística en contra.

    Este partido se da previo a un par de encuentros que tendrá de manera consecutiva como local, primero ante Chivas y luego frente a Necaxa, además del reclamo de Sebastián Abreu a la prensa por la poca relevancia que le da a sus dirigidos.


    • Cuándo es el Pachuca vs. Tijuana del Apertura 2025: el partido es el sábado 16 de agosto en el Estadio Hidalgo.
    • A qué hora es el Pachuca vs. Tijuana del Apertura 2025: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 21:00 horas tiempo del Este, 20:00 horas tiempo del Centro y 18:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Por dónde ver el Pachuca vs. Tijuana del Apertura 2025: sigue la transmisión de este partido en Estados Unidos por la señal de ViX; en México velo por Tubi.

