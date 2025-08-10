Video "La fuerte rabieta del Loco Abreu en conferencia de prensa en vivo"

Sebastián 'Loco' Abreu dio de qué hablar una vez más en rueda de prensa tras el empate agónico de Tijuana en casa de Mazatlán (2-2) como parte de la Jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX.

El 'Loco' Abreu, entrenador de Xolos, se quejó de los medios ante lo que considera un ninguneo constante en la cobertura de su equipo y aludió a una supuesta campaña contra el propietario del club.

"Venía con la idea de hablar de una cosa, pero les chupa un huevo a todo el mundo Xolos, si lo hablaran de América, Jardine o de Cruz Azul, de Pumas, venía con la idea de decir, 'capaz que hay algo contra nuestro dueño', porque lo que le está pasando a Bravos también es impresionante, pero dije, para qué, si dentro de 10 minutos este partido está en el olvido.

"Salud mental y hablar de futbol, no me preguntes más nada de eso", concluyó Abreu su rabieta en rueda de prensa.