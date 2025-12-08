Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco noquea a portero de Chivas en juego de leyendas El ídolo del América perdió la cabeza una vez más en pleno partido amistoso.

Video ¡Cuauhtémoc pierde la cabeza y noquea a portero de Chivas!

El exfutbolista y diputado Cuauhtémoc Blanco dio de qué hablar una vez más en un partido amistoso de leyendas del América y Chivas por su violento comportamiento.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo Cuauhtémoc golpea al portero de Chivas, Sergio Hernández, en el rostro y lo precipita al césped del tremendo golpe inesperado.

PUBLICIDAD

La agresión sucedió durante el Clásico Nacional de Leyendas disputado en McAllen, Texas, donde figuras como Adolfo 'Bofo' Bautista también tuvieron participación.

El golpe de Cuauhtémoc sobre el portero de Chivas lo tomó por sorpresa tras el empujón de este por la espalda que motivó la reacción del exgoleador del América.

Tras la agresión, el partido se detuvo y varios jugadores de Chivas encararon a Cuauhtémoc y otros más intentaron calmar el caluroso intercambio de reclamos antes de que la situación escalara y se saliera de control.

Afortundamente, Sergio Hernández se reincorporó momentos después cuando Blanco se acercó para disculparse y le tendió ambas manos para que el arquero se pusiera de pie.