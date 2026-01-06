    Liga MX

    Héctor Herrera no jugará más con Toluca este 2026 y buscará un nuevo equipo

    El mediocampista y seleccionado nacional podría regresar a su primer club o ir al extranjero.

    Alonso Ramírez
    El Bicampeón Toluca se mantiene en el armado de su equipo para el Clausura 2026 de la Liga MX, luego de conseguir dos títulos han hecho algunos cambios en el plantel.

    Han hecho oficial a Sebastián Córdova, Jorge Price, el último fue Pável Pérez, y bajas confirmadas son dos, la de Juan Pablo Domínguez, que se fue a León y la de Ronaldo Beltrán que irá al Atlante.

    A estos últimos se uniría el mediocampista internacional que jugó en Portugal, España y Estados Unidos, se trata de Héctor Herrera, quien llegó y fue importante en el equipo, pero a falta de minutos buscaría más minutos en otro equipo.

    Herrera llegó a los Diablos Rojos en el Clausura 2025 y consiguió el Bicampeonato con Toluca, automáticamente ganó el Campeón de Campeones.

    De acuerdo con información de Javier Rojas, reportero de TUDN, HH estaría entre su regreso a la MLS, donde ya jugó con el Houston Dynamo, o bien, enrolarse con Pachuca, equipo que lo debutó en la Primera División del Futbol Méxicano.

    Ni Toluca, ni el jugador lo han hecho oficial, pero la ausencia en los entrenamientos a una semana de que inicie el torneo deja todo a la especulación.

    Los Diablos Rojos visitarán a Rayados de Monterrey en la Jornada inaugural del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 10 de enero.

    Video Las sorpresas en el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX
    Liga MX Toluca Hector Herrera

