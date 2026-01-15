Liga MX El acuerdo de venta de Cruz Azul por Mateuz Bogusz con Houston Dynamo TUDN pudo saber cómo es el acuerdo inicial entre Cruz Azul con Houston Dynamo por el polaco.

Video Resumen | Cruz Azul le da su 'estrenón' al Cuauhtémoc venciendo al Atlas

Mateuz Bogusz tiene oferta del Houston Dynamo para salir de Cruz Azul en este mismo Clausura 2026 en el que no ha sido tomado en cuenta por Nicolás Larcamón.

De acuerdo a información de Adrián Esparza de TUDN, La Máquina ya llegó a un arreglo inicial por el europeo para que salga con dirección a la MLS en las siguientes horas.

PUBLICIDAD

"De la oferta inicial que era un préstamo, cambió a una muy buena venta. Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul negoció finalmente 6 millones de dólares asegurados, más 4 millones por bonos y 30 % en una futura venta. Está a mínimos detalles de cerrarse".

Bogusz se ausentó durante los primeros días cuando inició la pretemporada de Cruz Azul para este Clausura 2026, todo apuntaba a que saldría de la institución, pero la directiva esperaba una buena oferta.

La salida del polaco puede abrir la oportunidad a la l legada de Miguel Borja, quien desde hace días llegó a México, pero no se ha hecho oficial su contratación y volvió a Colombia, lo que hizo pensar que se caería la transferencia.

En su paso por Cruz Azul, Mateusz Bogusz anotó solo tres goles, uno en la Concachampions 2025 y dos en la Liga MX, además de seis asistencias.