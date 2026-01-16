    Liga MX

    Larcamón revela la razón por la que Bogusz se va de Cruz Azul

    El director técnico del conjunto cementero se sincera respecto a la salida del polaco.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Exclusiva: Larcamón revela la razón por la que Bogusz no funcionó en Cruz Azul

    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, habló en exclusiva para TUDN respecto a la inminente salida del polaco Mateusz Bogusz del conjunto de La Noria.

    En charla con Adrián Esparza y Marc Crosas, el estratega sudamericano reveló que, incluso, tuvo la oportunidad de hablar con el polaco y advertirle que él podía cambiar paa tratar de quedarse en La Noria, aunque también señaló que el jugador europeo fue 'víctima' de "circunstancias".

    "Creo que ahí fue un poco víctima de una circunstancia reglamentaria de los minutos, la presencia de Nacho, líder, capitán y referente en el semestre anterior, se lo dije a Mati, creo que él podía haber hecho algo más por sostenerse, podía mostrar una mayor consistencia.

    "Creo que Mateusz a veces las circunstancias propias del futbol, no puedes demostrar lo que vales, pero estoy convencido que es un jugador de mucha jerarquía, le deseo lo mejor, donde vaya lo hará bien", agregó Larcamón.

    Además, el timonel sudamericano sostuvo que Giorgos Giakoumakis estaba plenamente decidido a salir de la institución cementera, por lo que prácticamente no tuvo contacto con él o intento alguno para persuadirlo de quedarse.

    "No tuve realmente tiempo de trabajo con él, tenía la decisión de salir del club, no me opuse porque veía que era una situación muy declarada".

