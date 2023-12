"El miércoles sí pasaron cosas que no quise hablar antes, cuando pierdes 5-0, la gente puede pensar que hay excusas y no credibilidad, aquí no se va a trabajar con excusas, pero el miércoles fue un día difícil para nosotros, después recibimos críticas duras, fue nuestro peor partido, pero tuvimos casos de influenza de jugadores, algunos no calentaban, por cuestión de la lluvia, fue la primera vez que llovió en los 90 mins en San Luis Potosí, el pasto pesado, molestó a nuestra forma de jugar y tuvimos un día malo.