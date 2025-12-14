    Liguilla Liga MX

    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso

    El delantero se calentó antes del descanso de la Final de vuelta de la Liga MX y protagonizó airado reclamo al cuarto árbitro.

    Video ¡Gignac se calienta y se deja ir contra el árbitro asistente!

    Un primer tiempo cardíaco el de la Final de vuelta de la Liga MX Toluca vs. Tigres fue el que se protagonizó en la cancha del Estadio Nemesio Diez, con los ánimos ‘calientitos’ previo al descanso en el que los árbitros generaron al menos un par de jugadas controvertidas.

    Parecía polémica la jugada en la que se derivó el gol de Tigres con el tiro libre directo de André-Pierre Gignac que desvió Fernando Gorriarán para el 0-1 que puso una losa pesada sobre los Diablos, obligados a anotar tres goles para el bicampeonato del futbol mexicano.

    Luego vino una dura entrada sobre el tobillo de Joaquim Pereira que no se marcó como falta por parte de Nico Castro y que pudo ser por lo menos una tarjeta amarilla, esto previo al empate de los Diablos Rojos con un golazo de Helinho.

    Pero las cosas se caldearon aún más en la Final Toluca vs. Tigres luego de que Gignac fuera ‘atropellado’ por Marcel Ruiz cerca de la banda del capo que está junto a las bancas y que no se marcó como falta, algo que molestó al francés.

    Gignac, con ese temple que tiene y experiencia en el futbol mexicano reclamó de manera airada cara a cara al cuarto árbitro, Luis Enrique Santander, quien no reportó el reclamo al árbitro central César Ramos, éste que prefirió dar por terminada la primera parte sin amonestar a nadie.

    En medio campo también se vieron algunos jugadores de ambos equipos con reclamos, pero sin empujones ni conatos de broncas que llevaran las decisiones arbitrales a un grado mayor cuando aún había en ese momento mucho en disputa con el 1-1 parcial y el 1-2 global.

