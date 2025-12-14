    Liga MX

    Liga MX: Xolos de Tijuana se roba los reflectores en la Final con Josef Martínez como refuerzo

    El cuadro fronterizo sorprendió a unas horas del Toluca vs. Tigres con el potencial fichaje de un romperredes sudamericano proveniente de la MLS.

    Video Bombazo: Xolos se roba los reflectores con fichaje de lujo en plena Final de Liga MX

    En pleno día de la Final de la Liga MX Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, los Xolos de Tijuana quisieron robar un poco de reflectores, pues también la temporada es de futbol de estufa con altas, bajas y rumores sobre posibles refuerzos y fichajes rumbo al próximo torneo del futbol mexicano.

    Xolos, cabe recordar, fue campeón de Liga MX con Antonio Mohamed como director técnico, quien ahora dirige al equipo que venció en ese entonces en el Apertura 2012, el Toluca; ahora apenas pudo clasificar a Cuartos de Final vía Play-In, donde fue goleado por Tigres, el otro finalista de este semestre.

    Tijuana, por lo tanto, busca reforzarse para volver a ser un equipo competitivo de la mano del estratega uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, quien armó un equipo atractivo y competitivo con Gilberto Mora, el futbolista mexicano revelación, en sus filas.

    REFUERZO DE LUJO PARA XOLOS DE TIJUANA EN LA LIGA MX

    Hacia el Clausura 2026 del futbol mexicano, Xolos puede reforzarse con el delantero venezolano Josef Martínez, quien llegará proveniente de la MLS y que vivió sus mejores momentos como jugador del Atlanta United junto al estratega argentino y exseleccionador del Tricolor, Gerardo ‘Tata’ Martino.

    De acuerdo con el periodista argentino César Merlo, las negociaciones entre Tijuana y Josef Martínez se encuentran muy adelantadas y es cuestión de detalles para que se cierre la operación y el club lo anuncie de manera oficial hacia el próximo torneo que inicia el fin de semana del 9 de enero próximo.

    Josef Martínez, de 32 años de edad y con reciente paso por el Inter Miami, CF Montreal y San José Earthquakes; llega con tres títulos en la MLS; uno de Liga, uno de Conferencia y uno de Copa. En cuanto a títulos internacionales.

