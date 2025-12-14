    Liga MX

    Final Toluca vs. Tigres: José Cardozo desea un mal día a Gignac

    El histórico delantero de los Diablos destacó el potencial del romperredes francés pese a sus 40 años de edad.

    Video No van a creer los deseos de Cardozo para Gignac en la final

    El máximo goleador en la historia del Toluca y de las Liguillas en el futbol mexicano, José Saturnino Cardozo, habló para Línea de 4 de TUDN minutos previos al inicio de la Final de vuelta ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez y aplaudió la calidad y potencial de jugadores como André-Pierre Gignac en el futbol mexicano.

    "Es un jugador que admiro mucho por lo que ha hecho en el futbol mexicano, lo que ha hecho por Tigres, es un jugador que sólo se ha dedicado por defender los colores de su equipo, es un jugador que respeto mucho, es determinante, al que hay que tener mucho cuidado, ha mostrado que tiene una calidad increíble, impresionante.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Toluca vs. Tigres EN VIVO, Final de Liga MX Apertura 2025: Dónde ver el partido
    1 Historias
    Liveblog

    Toluca vs. Tigres EN VIVO, Final de Liga MX Apertura 2025: Dónde ver el partido

    Liga MX
    ¡Atajadas enfermas! Lo mejor de Keylor Navas en 2025
    2:00

    ¡Atajadas enfermas! Lo mejor de Keylor Navas en 2025

    Liga MX
    El mejor extranjero que ha jugado en Toluca
    15 fotos

    El mejor extranjero que ha jugado en Toluca

    Liga MX
    Los mejores extranjeros que han portado la playera de Tigres
    12 fotos

    Los mejores extranjeros que han portado la playera de Tigres

    Liga MX
    Campeones de Liga MX: Los títulos tiene cada equipo en México
    2 mins

    Campeones de Liga MX: Los títulos tiene cada equipo en México

    Liga MX
    Sergio Ramos lanza desgarrador mensaje para despedirse de México
    1 mins

    Sergio Ramos lanza desgarrador mensaje para despedirse de México

    Liga MX
    Horario y dónde ver Toluca vs Tigres, Final de Vuelta de la Liga MX
    2 mins

    Horario y dónde ver Toluca vs Tigres, Final de Vuelta de la Liga MX

    Liga MX
    Partidos de hoy 14 de diciembre: Final Liga MX, mexicanos en Europa y NFL
    2 mins

    Partidos de hoy 14 de diciembre: Final Liga MX, mexicanos en Europa y NFL

    Liga MX
    Correa recibe sorpresa del Atleti de Madrid a horas de jugar la Final
    2 mins

    Correa recibe sorpresa del Atleti de Madrid a horas de jugar la Final

    Liga MX
    Desde Madrid sueltan bombita sobre Ángel Correa a horas de la Final
    1:20

    Desde Madrid sueltan bombita sobre Ángel Correa a horas de la Final

    Liga MX

    “Mi admiración para él por todo lo que dio al futbol mexicano, ver jugadores con la edad que tiene sigue sintiendo lo que es el futbol apasionado, demuestra en cada partido que ama su profesión, quiere a su club, igual que Alexis”, indicó José Saturnino Cardozo rumbo a la Final de vuelta Toluca vs. Tigres de la Liga MX Apertura 2025.

    MALOS DESEOS DE CARDOZO A GIGNAC PARA LA FINAL DE VUELTA TOLUCA VS. TIGRES

    El paraguayo, quien dirige en Costa Rica y no pudo asistir de manera presencial al Estadio Nemesio Diez para alentar al Toluca en busca del bicampeonato, espera que no salga en su mejor día el delantero francés, quien ha sido titular en tres de los cuatro partidos disputados en esta Liguilla.

    “Estoy convencido que esos jugadores enriquecen la liga a su equipo, pero esperemos que no sea el día de Gignac. Es un jugador muy peligroso, un jugador que tiene inventiva, en la impronta de lo que demuestra Gignac, su calidad y experiencia, son jugadores que quiero en la Final, conoce el escenario, la Final.

    “Esperemos que no sea el día ideal para él pensando en mi club, en Toluca. Que sea considerado un equipo grande por la inversión que hace. Se va a ver un lindo partido y convencido que Toluca va a jugar un partido inolvidable, maravilloso, porque el Turco va a transmitir eso a los jugadores. Estoy seguro que hoy se corona bicampeonato”, recalcó Cardozo a TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXLiguilla Liga MXTolucaTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX