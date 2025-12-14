Liga MX Final Toluca vs. Tigres: José Cardozo desea un mal día a Gignac El histórico delantero de los Diablos destacó el potencial del romperredes francés pese a sus 40 años de edad.

Video No van a creer los deseos de Cardozo para Gignac en la final

El máximo goleador en la historia del Toluca y de las Liguillas en el futbol mexicano, José Saturnino Cardozo, habló para Línea de 4 de TUDN minutos previos al inicio de la Final de vuelta ante Tigres en el Estadio Nemesio Diez y aplaudió la calidad y potencial de jugadores como André-Pierre Gignac en el futbol mexicano.

"Es un jugador que admiro mucho por lo que ha hecho en el futbol mexicano, lo que ha hecho por Tigres, es un jugador que sólo se ha dedicado por defender los colores de su equipo, es un jugador que respeto mucho, es determinante, al que hay que tener mucho cuidado, ha mostrado que tiene una calidad increíble, impresionante.

“Mi admiración para él por todo lo que dio al futbol mexicano, ver jugadores con la edad que tiene sigue sintiendo lo que es el futbol apasionado, demuestra en cada partido que ama su profesión, quiere a su club, igual que Alexis”, indicó José Saturnino Cardozo rumbo a la Final de vuelta Toluca vs. Tigres de la Liga MX Apertura 2025.

MALOS DESEOS DE CARDOZO A GIGNAC PARA LA FINAL DE VUELTA TOLUCA VS. TIGRES

El paraguayo, quien dirige en Costa Rica y no pudo asistir de manera presencial al Estadio Nemesio Diez para alentar al Toluca en busca del bicampeonato, espera que no salga en su mejor día el delantero francés, quien ha sido titular en tres de los cuatro partidos disputados en esta Liguilla.

“Estoy convencido que esos jugadores enriquecen la liga a su equipo, pero esperemos que no sea el día de Gignac. Es un jugador muy peligroso, un jugador que tiene inventiva, en la impronta de lo que demuestra Gignac, su calidad y experiencia, son jugadores que quiero en la Final, conoce el escenario, la Final.