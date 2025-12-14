Liga MX Final Toluca vs. Tigres: así luce Alexis Vega rumbo al Nemesio Diez, ¿juega o no la vuelta? El delantero salió sin contratiempo del hotel de concentración hacia el estadio para la Final de vuelta tras una lesión que lo alejó de las canchas por semanas.

Video ¡Así lució Vega hacía el bus que lo llevará al estadio para la Final!

La Final de vuelta de la Liga MX Apertura 2025 está por comenzar y la duda sobre si Alexis Vega está para jugar algunos minutos o no desató la polémica incluso horas antes del silbatazo inicial desde la mesa de Futbol Central de TUDN sobre el riesgo que ello podría llevar tanto para el jugador como para los Diablos.

Hacia el Toluca vs. Tigres en el Estadio Nemesio Diez, el delantero escarlata salió del hotel de concentración por su propio pie, sin ningún tipo de vendaje o aditamento médico que hiciera poner en entredicho su participación en el juego decisivo del futbol mexicano, lo que hace suponer que pueda tener algunos minutos de participación.

Alexis Vega y los Diablos Rojos van por el bicampeonato para sumarse a una selecta lista de equipos que lo han conseguido en la era de los torneos cortos del futbol mexicano ante unos felinos que desean acrecentar su grandeza futbolística.

Toluca, en caso de ganar el título, alcanzará a Chivas como uno de los clubes más ganadores en la historia de la Liga MX, sólo apenas por detrás del América, que en este semestre fue eliminado en Cuartos de Final por Rayados de Monterrey.