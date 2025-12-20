    Pachuca

    Guillermo Almada pone en la mira a Elías Montiel para el Real Oviedo

    El actual técnico del Real Oviedo de LaLiga de España habla de las cualidades del mediocampista mexicano.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Elías Montiel podría dar el salto a Europa: revelan detalles clave

    Luego de tomar al Real Oviedo en medio de una fuerte crisis de resultados, que podría termina en la pérdida de la categoría en el futbol de España, el técnico Guillermo Almada fue cuestionado por la posibilidad de refuerzos, entre los que salieron a la luz el nombre de Elías Montiel.

    "No he hablado con nadie, pero Montiel, por ejemplo, es un jugadorazo, yo lo hice debutar con 16 años y fue Balón de Bronce en la Intercontinental con el Real Madrid, con esa corta edad hace un año y dicho por Ancelotti en aquel momento, el Balón de Oro tenía que haber correspondido a él".

    A pesar de sus elogios al mediocampista mexicano del Pachuca, actualmente de 20 años, el estratega afirmó que aún no ha tenido conversaciones con la directiva del equipo para la llegada de nuevos jugadores.

    "No he conversado de nada ni con Martín ni con Jesús en nombres, desconozco qué jugadores pueden venir, pero sí, la liga mexicana tiene un gran nivel de futbolistas y veremos qué posibilidades tiene el club".

    UN DEBUT QUE DEJA SATISFACCIÓN, PERO NO ALEGRÍA

    Tras su salida del Valladolid, este fue el debut de Guillermo Almada con el Real Oviedo y lo hizo con un empate sin goles ante Celta de Vigo, lo que lo dejó con cierto trago amargo.

    "Satisfecho, pero no contento, porque lo único que nos hubiera dejado contentos es ganar, pero creo que los jugadores dieron una cara distinta de lo que venían haciendo, hicimos un buen partido, quizá lo que nos falta es más intensidad".

    Tras 17 fechas transcurridas en LaLiga, Real Oviedo se encuentra ubicado en el puesto 19 de la tabla, con un total de 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y 10 derrotas.

    PachucaReal Oviedo

