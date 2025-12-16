LaLiga Guillermo Almada es el nuevo técnico de Real Oviedo en España Grupo Pachuca tuvo que indemnizar a Real Valladolid para contratar al técnico uruguayo.

Video El polémico pago de Real Oviedo para tener a Guillermo Almada como DT

Guillermo Almada salió de forma polémica del Real Valladolid para convertirse este martes en nuevo director técnico del Real Oviedo de forma oficial.

A través de un comunicado, el cuadro de LaLiga de España, del cual es parte de Grupo Pachuca, informó la decisión que incluyó un pago al cuadro de la Segunda División.

PUBLICIDAD

"El Real Oviedo y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada para que el uruguayo se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada.

"Ahora, y tras su paso por el Real Valladolid esta temporada, Guillermo Almada llega a Oviedo, acompañado de su segundo entrenador, Darwin Quintana, para dirigir al Club de la capital del Principado".

Cabe mencionar que Almada ya tuvo un paso por Grupo Pachuca. El entrenador sudamericano estuvo al frente del Club Pachuca que se coronó en la Concacaf Champions Cup 2024 y el título del Apertura 2022, además de ser subcampeón de la Copa Intercontinental 2024.

EL PAGO DEL OVIEDO AL VALLADOLID POR ALMADA



De acuerdo a reportes de la prensa de España, Real Oviedo tuvo que desembolsar 500 mil dólares para que Guillermo Almada fuera liberado por Real Valladolid y firmar su contrato.