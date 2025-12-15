LaLiga Guillermo Almada deja de ser técnico del Valladolid tras su interés por el Real Oviedo El director técnico uruguayo se metió en problemas en el futbol de España y fue apartado de su cargo con posibilidad de hacerlo de manera definitiva.

Video Le juega al vivo y Guillermo Almada se puede quedar sin dirigir

El paso de Guillermo Almada por el futbol de España parece que será breve, pues luego de unas declaraciones que dio hace unos días quedó separado de su cargo como director técnico en el Real Valladolid en LaLiga 2 o Segunda División.

El copresidente del Valladolid, Gabriel Solares, confirmó la noticia, luego de que el estratega uruguayo, exentrenador de los Tuzos del Pachuca, con el que ganó una Liga MX, una Concacaf Champions Cup y con el que llegó a una Final de la Copa Intercontinental, expresara su interés por dirigir al Real Oviedo.

“Recibimos una llamada del Oviedo para contar con los servicios de Almada. En un principio era algo inviable, pero hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo. Esta institución está por encima de cualquier persona y, para mí, desde ese momento dejó de ser nuestro entrenador.

“ Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio. La dirección deportiva está trabajando en la búsqueda de otro entrenador en lo que se finiquita la salida de Almada”, indicó el directivo del Real Valladolid.

Incluso, el diario español Marca Valladolid informó que de principio el Real Oviedo no aceptó las condiciones de Guillermo Almada, por lo que el estratega sudamericano podría quedarse sin dirigir en España esta temporada a espera de la resolución del caso.

Real Oviedo juega su primera temporada tras el ascenso al máximo circuito con Veljko Paunovic como estratega, quien fuera destituido en octubre pasado y ahora dirige a la selección de su país, Serbia, pese a no conseguir el pase al Mundial 2026.