    LaLiga

    Guillermo Almada deja de ser técnico del Valladolid tras su interés por el Real Oviedo

    El director técnico uruguayo se metió en problemas en el futbol de España y fue apartado de su cargo con posibilidad de hacerlo de manera definitiva.

    Video Le juega al vivo y Guillermo Almada se puede quedar sin dirigir

    El paso de Guillermo Almada por el futbol de España parece que será breve, pues luego de unas declaraciones que dio hace unos días quedó separado de su cargo como director técnico en el Real Valladolid en LaLiga 2 o Segunda División.

    El copresidente del Valladolid, Gabriel Solares, confirmó la noticia, luego de que el estratega uruguayo, exentrenador de los Tuzos del Pachuca, con el que ganó una Liga MX, una Concacaf Champions Cup y con el que llegó a una Final de la Copa Intercontinental, expresara su interés por dirigir al Real Oviedo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Sporting Gijón anuncia la incorporación de Pepe Riestra en busca del ascenso
    1 mins

    Sporting Gijón anuncia la incorporación de Pepe Riestra en busca del ascenso

    La Liga
    Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030
    2 mins

    Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030

    La Liga
    Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga
    2 mins

    Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga

    La Liga
    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo

    La Liga
    Resumen Real Madrid vs. Girona: goles, highlights y resultado Jornada 14 de LaLiga
    1 mins

    Resumen Real Madrid vs. Girona: goles, highlights y resultado Jornada 14 de LaLiga

    La Liga
    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga
    1 mins

    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga

    La Liga
    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen
    2 mins

    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    La Liga
    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis
    2 mins

    Matías Almeyda ‘corre’ a reporteros en conferencia de prensa rumbo al Sevilla vs. Betis

    La Liga
    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España
    1 mins

    Real Madrid rescata empate ante Elche para conservar liderato en España

    La Liga
    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota
    1 mins

    Real Madrid confunde a jugador del Elche con fallecido hermano de Diogo Jota

    La Liga

    “Recibimos una llamada del Oviedo para contar con los servicios de Almada. En un principio era algo inviable, pero hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo. Esta institución está por encima de cualquier persona y, para mí, desde ese momento dejó de ser nuestro entrenador.

    Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio. La dirección deportiva está trabajando en la búsqueda de otro entrenador en lo que se finiquita la salida de Almada”, indicó el directivo del Real Valladolid.

    Incluso, el diario español Marca Valladolid informó que de principio el Real Oviedo no aceptó las condiciones de Guillermo Almada, por lo que el estratega sudamericano podría quedarse sin dirigir en España esta temporada a espera de la resolución del caso.

    Real Oviedo juega su primera temporada tras el ascenso al máximo circuito con Veljko Paunovic como estratega, quien fuera destituido en octubre pasado y ahora dirige a la selección de su país, Serbia, pese a no conseguir el pase al Mundial 2026.

    Guillermo Almada deja al Valladolid en la décima posición de la tabla en LaLiga 2 con 24 puntos tras 18 partidos dirigidos y de cara al juego ante el Eibar, que se encuentra en zona de descenso.

    Relacionados:
    LaLigaGuillermo AlmadaReal ValladolidValladolid

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX