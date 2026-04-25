    Liga MX

    Gonzalo Pineda revela cómo busca cambiarle la cara a Santos Laguna

    El nuevo director deportivo del cuadro lagunero revela un poco de la forma en que regresará a los Guerreros a los primeros planos.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Gonzalo Pineda apuesta a devolverle la identidad a Santos Laguna para cambiarle la cara

    La misión de Gonzalo Pineda como nuevo director deportivo de Santos Laguna no será sencillo, deberá devolverlo a los primeros planos de la Liga MX y ya tiene la fórmula para lograrlo, aunque sabe que no está totalmente en sus manos.

    " La solución a este tipo de situaciones no está en una persona, en un cambio, está en muchas cosas, desde tener clara la visión, la identidad del club, saber a qué queremos que juegue el equipo, no estar cambiando de estilos de juego".

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    Para el Gonzo , la identidad de un equipo es importante para la afición, misma que busca identificación incluso con su estilo de juego, por lo que en los Guerreros deben tomar eso en cuenta.

    "Tener bien identificado el ADN que quiere la afición, que cuando tú veas un equipo de Santos, no importa en qué época, no importa con qué jugadores, no importa con qué técnico, sepa lo mismo desde la tribuna, te genere la misma sensación".

    El directivo dejó entrever que para regresar a Santos a los primeros lugares del futbol mexicano deben empezar la reconstrucción desde las raíces, desde abajo, modificando estructuras y mejorando el plantel.

    "Tiene que empezar con la visión, estar muy clara, y a partir de ahí generar todos estos procesos que hablamos y si es necesario cambiar perfiles, orientación de ciertos departamentos, lugares, parte de eso es mejorar el plantel".

    Finalmente, Gonzalo Pineda advirtió que no solamente se trata de gastar dinero, sino de hacer fuerte al club desde sus bases y estructuras.

    "Creo que sería muy burdo decir, ah, sí, tenemos que traer mejores jugadores y gastar cuarenta millones de dólares para mejorar, no es la única solución y no es lo único que necesita modificarse dentro del club. Tenemos que generar una estructura sólida que respalde esto y que ayude a potenciar cualquiera que sea el talento que tengamos en Primera División, tenemos que potenciarlo para que sea la mejor versión de cada uno".

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