Liga MX Gonzalo Pineda asumirá nuevo puesto en Santos Laguna como directivo El mexicano que fuera entrenador de Atlas y Atlanta United ahora tendrá un nuevo rol en el equipo lagunero.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gonzalo Pineda es el nuevo director deportivo de Santos Laguna en la Liga MX

El mexicano Gonzalo Pineda, quien fuera entrenador de Atlanta United en la MLS de Estados Unidos y al Atlas en México, ahora asumirá un nuevo rol en el equipo Santos Laguna, marcando así su regreso a la Liga MX.

De acuerdo con información de Daniel Velasco de TUDN, Pineda ya aterrizó en Torreón para asumir su nuevo puesto como director deportivo de Santos en sustitución de Braulio Rodríguez quien fue removido de su cargo recientemente.

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Según apunto el reportero de TUDN, el objetivo principal de la llegada de Gonzalo Pineda será el de dar orden al equipo lagunero quien enfrenta una dura crisis deportiva peleando en la parte baja de la tabla general del torneo mexicano.

Pineda no desconoce el trabajo en Grupo Orlegui, pues recientemente trabajo como entrenador de los rojinegros y ahora inicia una nueva etapa como directivo en el futbol mexicano.

¿Cómo ha sido la carrera de Gonzalo Pineda?

Gonzalo Pineda inició su carrera como jugador en los Pumas donde fue campeón de liga en dos ocasiones y una de un campeón de campeones. Después a las Chivas en donde repitió título de liga. Tras su paso por Guadalajara jugó también en San Luis, Cruz Azul, Puebla, Querétaro y después fue a la MLS con el Seattle Sounders.

Como jugador en Estados Unidos ganó el torneo de Copa. En selección mexicana disputó el Mundial de Alemania 2006 y también disputó Copa América y Copa Confederaciones.