Video Jugador del Cruz Azul deja la Liga MX y da el salto a Europa

Giorgos Giakoumakis dejó México para incorporarse a su nuevo equipo dentro de la temporada 2025-2026, luego de un año con Cruz Azul a donde llegó con un controvertido contrato millonario y proveniente de la MLS.

Giorgos Giakoumakis llegó a Grecia, su país natal, para reportar con su nuevo equipo tras 34 partidos en la Liga MX entre liga y liguilla con el cuadro celeste donde marcó nueve goles en un lapso de un año.

Giakoumakis se suma al PAOK, que milita en la ciudad de Thessaloniki y busca superar la Tercera Fase de Clasificación de la UEFA Europa League luego de empatar 0-0 en la ida con Wolfsberger de Austria.

El partido de vuelta será este jueves, difícilmente participará Giorgos Giakoumakis pero de avanzar, podrá tener rol de juego dentro de una competición de Europa.

La llegada de Giorgos Giakoumakis se dio entre aplausos de los pocos aficionados que se dieron cita en el aeropuerto griego para sumarse al PAOK y con ello liberar a Cruz Azul de una plaza de No Formado en México, aunque ya sin poder concretar el arribo de Luka Jovic.

Giorgos Giakoumakis ha jugado en Grecia con Atsaleniou, Platanias, Episkopi, AEK Atenas y OFI Creta; en su país natal ganó una Superliga de Grecia con AEK Atenas, donde actualmente milita Orbelín Pineda ya donde llegó Luka Jovic.