    Cruz Azul

    Giakoumakis deja Cruz Azul por PAOK Salónica en calidad de préstamo

    El acuerdo entre La Máquina y el jugador griego ha hecho sonreír a Gabriel ‘Toro’ Fernández.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Fin a la novela! Cruz Azul y Giakoumakis llegan a un acuerdo

    La novela entre Cruz Azul y Georgios Giakoumakis ha llegado a su fin luego de darse a conocer el acuerdo entre el club y el jugador para el año en puerta.

    De acuerdo con Adrián Esparza, para TUDN, Cruz Azul cedió a Giakoumakis en calidad de préstamo de un año al PAOK Salónica del futbol griego.

    El PAOK pagará el sueldo del jugador además de abonar 2 millones de dólares a las arcas de La Máquina. Los griegos tendrán la oportunidad de comprar al jugador si este logra convencerlos en el torneo próximo a iniciar.

    La resolución entre Cruz Azul y Giakoumakis beneficia a Gabriel 'Toro' Fernández, pues con la salida del griego La Máquina libera una plaza de jugadores no formados en México y podrá inscribir al Toro tan pronto como sea posible, ya que estaba registrado con la Sub-21.

    Gabriel Fernández hizo el viaje a San Luis con el plantel de La Máquina para el juego de Jornada 4 este lunes por la noche, pero se ve complicado que pueda sumar minutos. Se espera que pueda reaparecer para la Jornada 5 ante Santos el sábado 16 de agosto.


