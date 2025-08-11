Video ¡Fin a la novela! Cruz Azul y Giakoumakis llegan a un acuerdo

La novela entre Cruz Azul y Georgios Giakoumakis ha llegado a su fin luego de darse a conocer el acuerdo entre el club y el jugador para el año en puerta.

De acuerdo con Adrián Esparza, para TUDN, Cruz Azul cedió a Giakoumakis en calidad de préstamo de un año al PAOK Salónica del futbol griego.

El PAOK pagará el sueldo del jugador además de abonar 2 millones de dólares a las arcas de La Máquina. Los griegos tendrán la oportunidad de comprar al jugador si este logra convencerlos en el torneo próximo a iniciar.

La resolución entre Cruz Azul y Giakoumakis beneficia a Gabriel 'Toro' Fernández, pues con la salida del griego La Máquina libera una plaza de jugadores no formados en México y podrá inscribir al Toro tan pronto como sea posible, ya que estaba registrado con la Sub-21.

Gabriel Fernández hizo el viaje a San Luis con el plantel de La Máquina para el juego de Jornada 4 este lunes por la noche, pero se ve complicado que pueda sumar minutos. Se espera que pueda reaparecer para la Jornada 5 ante Santos el sábado 16 de agosto.