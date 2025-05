CHIVAS, ¿UN TRAMPOLÍN EN LA CARRERA DE GABRIEL MILITO?

“No vine a Chivas para que sea un trampolín, vine para crecer y hacer crecer al equipo, esto lo veo como un reto máximo. No veo esto como si me va bien acá a ver a dónde me voy a trabajar, quiero que me vaya bien para quedarme mucho tiempo acá, es la realidad.