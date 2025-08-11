Gabriel Milito habla de los errores que le han salido costosos a Chivas
El técnico del Rebaños Sagrado hace un recuento de los errores de su equipo que han ido al marcador, incluyendo ante Santos Laguna.
Después de la derrota ante Santos en la Jornada 4 de la Liga MX, Gabriel Milito, técnico de Chivas, consideró que a su equipo le faltó más energía en el campo, especialmente en los primeros 45 minutos.
"Intentamos imponer nuestro juego el primer tiempo, el segundo tiempo personalmente me gustó más, pero si bien tuvimos cierto control y aproximaciones o profundidad, nos faltó un poco más de energía con la pelota".
Además, advirtió que en lo que más deben trabajar los del Rebaño Sagrado es en evitar faltas que han salido costosas en los marcadores.
"Llega una vez más el penal, que es algo que hablamos, que debemos corregir urgentemente porque ahí se abre el partido, prácticamente es la primera llegada".
El estratega del Guadalajara, incluso, hizo un recuento de las faltas que han cometido y que han terminado reflejadas en el marcador.
"Tenemos que acabar con esta racha de que cada falta, cada penal, nos cuesta; una falta en el último minuto del primer partido de la Leagues Cup, una falta en el segundo partido sobre el final del juego nos termina en gol, primera jornada falta y penal en campo de León, hoy falta y penal en campo de Santos Laguna, llevamos demasiado castigo, pero debemos saber que hay faltas que son evitables e innecesarias".