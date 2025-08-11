Video Así explica Milito lo ocurrido con su equipo en la derrota ante Santos

Después de la derrota ante Santos en la Jornada 4 de la Liga MX, Gabriel Milito, técnico de Chivas, consideró que a su equipo le faltó más energía en el campo, especialmente en los primeros 45 minutos.

"Intentamos imponer nuestro juego el primer tiempo, el segundo tiempo personalmente me gustó más, pero si bien tuvimos cierto control y aproximaciones o profundidad, nos faltó un poco más de energía con la pelota".

Además, advirtió que en lo que más deben trabajar los del Rebaño Sagrado es en evitar faltas que han salido costosas en los marcadores.

"Llega una vez más el penal, que es algo que hablamos, que debemos corregir urgentemente porque ahí se abre el partido, prácticamente es la primera llegada".

El estratega del Guadalajara, incluso, hizo un recuento de las faltas que han cometido y que han terminado reflejadas en el marcador.