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    Flamengo admite error al vender a Juninho al Club Universidad

    Al interior del club piensan que debieron ser más pacientes con el jugador que explotó en Universidad.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¡Pumas madruga al América con gol al minuto 4 de Juninho!

    Juninho llegó en diciembre del 2025 a Pumas. Con un cartel que incluía al Flamengo, de Brasil, y al Qarabag, de Azerbaiyán, como sus dos equipos más recientes.


    En un año con el conjunto carioca apenas consiguió cuatro goles en 32 partidos. Pero en Pumas, el atacante de 29 años explotó.

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    Se adaptó rápidamente al Club Universidad y en el Clausura 2026 entre Liga y Liguilla suma ocho goles y cuatro asistencias, y a la distancia Luiz Eduardo Baptista, el presidente de la entidad sudamericana, reconoció que se equivocaron al venderlo a México.

    En entrevista con el videocast "Sport Insider", del canal N Sports en YouTube, en declaraciones recogidas por globo.com explicó la razón.

    "Estoy muy satisfecho con los fichajes que hemos hecho desde que me hice cargo del club. Incluso con uno que no funcionó tan bien, como el de Juninho. Entiendo que no fue culpa del jugador, fue un error nuestro", explicó.

    "¿Cuánto tardó Léo Pereira en ganarse el cariño de la afición del Flamengo ? Un año y medio. ¿ Michael? Más de un año. ¿ Rodinei? Casi dos. ¿Pulgar? Un año. Es que hoy en día, cuando llega un jugador, todo el mundo quiere que llegue triunfante, que sea una sensación. No es sencillo jugar en un club como el Flamengo . El nivel de exposición, las exigencias, la presión... Es un paquete completo", aseguró.

    Además, Olavio Vieira Dos Santos Junior, Juninho, llegó a Pumas por unos 5 millones 800 mil dólares cuando Flamengo lo compró al Qarabag por alrededor de unos ocho millones de dólares

    Video ¡Cayó el sexto de Juninho! ¡Gol de Pumas! El brasileño pone el 2-0
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