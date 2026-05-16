Liga MX Chivas vs. Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido semifinal de vuelta Clausura 2026 Guadalajara recibirá a la Máquina Celeste en el estadio Jalisco para buscar el pase a la final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Chivas vs. Cruz Azul: Horario y dónde ver el partido semifinal del Clausura 2026

Chivas recibirá a Cruz Azul en el partido de vuelta de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX, este encuentro se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

El encuentro de ida en el Estadio Banorte fue muy dinámico, intenso que terminó en empate, además, hubo polémica, por lo que se espera que este sea igual de espectacular.

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Ambas escuadras pueden recuperar jugadores lesionados, Chivas por su parte, tiene a Daniel Aguirre esperando últimas evaluaciones para saber si podrá jugar este encuentro.

La Máquina Celeste por su parte tiene en espera a Nico Ibáñez y a Gabriel ‘Toro’ Fernández, ambos siguen en recuperación de sus respectivas lesiones.

Horario y dónde ver el Chivas vs. Cruz Azul de semifinal