Liga MX ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para llegar a la Final? Dos de los equipos llamados grandes en el futbol mexicano decidirán al primer finalista del Torneo Clausura 2026.

Video Lo que Chivas y Cruz Azul necesitan para avanzar a la Final de la Liga MX

Chivas y Cruz Azul definirán al primer equipo finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX e ste sábado en el Estadio Jalisco, hogar para esta ocasión del Rebaño, ya que el Estadio Guadalajara está ya en posesión de FIFA de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

El duelo de vuelta de Semifinales llega a esta instancia con un 2-2 en el marcador después de lo conseguido en la ida en el Estadio Banorte, por lo que las matemáticas se simplifican para tratar de descifrar lo que cada equipo necesita para llegar a la Gran Final por el título en el Clausura 2026.

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Cabe resaltar que en esta instancia de Semifinales no hay tiempos extra ni penales en caso de igualdad en el marcador global, tampoco hay criterio de desempate con gol de visitante.

¿QUÉ NECESITA CHIVAS PARA AVANZAR A LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2026?



El Rebaño acabó en segundo lugar de la tabla de la Fase Regular, por lo que tiene ventaja en caso de empate en el marcador global de cara a este encuentro para alcanzar la Final.

Los dirigidos por Gabriel Milito necesitan solamente ganar por cualquier marcador o empatar por cualquier marcador en casa para alcanzar su boleto a la Gran Final.

¿QUÉ NECESITA CRUZ AZUL PARA AVANZAR A LA FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2026?



La escuadra cementera culminó en la tercera posición de la tabla de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que parte en desventaja para este encuentro.