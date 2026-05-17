Liga MX Pumas vs. Cruz Azul: Así se jugará la Final de la Liga MX Clausura 2026 Los Pumas de Efraín Juárez y La Máquina de Joel Huiqui se enfrentarán por el título del Torneo Clausura 2026.

Video Pumas y Cruz Azul jugarán la Final de Liga MX por el título del Clausura 2026

Está definida la gran Final de la Liga MX: Pumas y Cruz Azul lucharán en la cancha por ser campeón del Torneo Clausura 2026 el próximo domingo 24 de mayo.

El primer finalista fue Cruz Azul tras eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco con un marcador global de 4-3, tras empatar la Semifinal de ida por 2-2 y ganar la vuelta por 1-2.

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Mientras que Pumas dejó fuera a Pachuca y se clasificó a la Final gracias al criterio de la posición de la tabla luego de ganar la vuelta por 1-0 para empatar el marcador global (1-1).

Pumas vs. Cruz Azul: Fechas de la Final de Liga MX Torneo Clausura 2026

Final de ida

Cruz Azul vs. Pumas – jueves 21 de mayo con horario y sede por definir.

Final de vuelta

Pumas vs. Cruz Azul – domingo 24 de mayo con horario por definir - Estadio Olímpico Universitario.

La Liga MX dará a conocer las sedes y los horarios de la Final de Liga MX este lunes.

Cabe recordar que, Cruz Azul ya no puede jugar en el Estadio Banorte porque el recinto ya fue entregado a FIFA para el Mundial 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

La Máquina podría disputar la Final de ida en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla o quedarse en la Ciudad de México y jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.