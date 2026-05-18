    Liga MX

    Joel Huiqui se queda con la dirección técnica de Cruz Azul si gana el título de Liga MX

    El presidente de la Máquina señaló que el interinato se puede acabar si consigue el campeonato ante Pumas.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Lo que tiene que hacer Huiqui para quedarse en Cruz Azul

    Joel Huiqui tomó la dirección técnica de Cruz Azul a días de comenzar la Liguilla del Clausura 2026 y logró poner al equipo en la final en la que jugará ante Pumas.

    En el marco de la presentación sobre un documental institucional de Cruz Azul, Víctor Velázquez, presidente del club, afirmó que Joel Huiqui se puede quedar en el cargo con la condición de salir campeón de Liga MX.

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    “Joel Huiqui, ustedes saben que es de casa, cuando se decidió que continuara con este torneo, con este proyecto, sabíamos de su capacidad y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar sí, por su puesto, todo el cuerpo técnico como se hace en cualquier institución, como se hace en cualquier proceso”.

    Velázquez destacó que Huiqui no es un improvisado, porque ya cuenta con tiempo como técnico y auxiliar en la Máquina Celeste.

    “Se hicieron cambios que fueron criticados, creo que con trabajo y sobre todo con conocimiento de la gente que tenemos en la institución y con el conocimiento de que Joel Huiqui, aparte de llevar tatuada el jersey de Cruz Azul, ha llevado un proceso de aprendizaje desde la 21, desde los últimos técnicos que han pasado que al final eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final con toda la seriedad y la metodología que seguimos desde hace meses”.

    Este día se dio a conocer que el partido de ida será el próximo jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul será local, la vuelta en Ciudad Universitaria el domingo por la noche para definir al campeón.

    Video ¡Oficial! Fechas y horarios de la Final Pumas vs. Cruz Azul
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