Liga MX Final Liga MX: Cruz Azul, por un nuevo título entre tantos subcampeonatos Cruz Azul regresa a una final cinco años después con los números en su contra.

Video Cruz Azul busca un nuevo título ante Pumas en medio de subcampeonatos en Liga MX

Tuvo que pasar media década para que Cruz Azul volviera a sentir la emoción y la tensión que significa estar a dos partidos de levantar un título más en la Liga MX entre tantos subcampeonatos acumulados.

El momento tardó media década en llegar, pero finalmente y, tras una serie de vicisitudes, La Máquina enfrentará a Pumas en la búsqueda por su décima estrella en el máximo circuito del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Los subcampeonatos de Cruz Azul



El nerviosismo de los fanáticos de La Máquina está bien justificado, ya que el club celeste ha perdido más finales de las que ha ganado en su historia o, que es lo mismo, presume el mayor número de subcampeonatos con un total de 11.

Temporada 1980-81: Pumas campeón

Temporada 1986-87: Chivas campeón

Temporada 1988-89: América campeón

Temporada 1994-95: Necaxa campeón

Invierno 99: Pachuca campeón

Clausura 2008: Santos campeón

Apertura 2008: Toluca campeón

Apertura 2009: Monterrey campeón

Clausura 2013: América campeón

Apertura 2018: América campeón

Clausura 2024: América campeón

Hablando específicamente de finales entre Cruz Azul y Pumas, la del Clausura 2026 será apenas la primera en la historia de los torneos cortos y la tercera en total. El favorito es un volado, ya que el saldo está empatado con una victoria por bando.

La Máquina venció al Club Univerisdad en la temporada 1978-79, pero los del Pedregal se vengaron un año después en la campaña 80-81. La última vez que Cruz Azul ganó una Final fue en el Guard1anes 2021 ante Santos Laguna aún con los estragos por la pandemia por COVID-19.