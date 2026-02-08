Liga MX Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga Fidalgo recibió apoyo incluso desde un excompañero del Club América dentro de su primer partido de LaLiga con el Real Betis.

Video El excompañero de Fidalgo en América que siguió su debut en LaLiga

Sebastián Cáceres, defensa de América, se volvió viral al ser captado en apoyo a Álvaro Fidalgo, su excompañero en el conjunto azulcrema quien debutó en LaLiga.

Por medio de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, Cáceres apareció en un monitor, atento al partido entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, que por cierto, también significó el debut de Obed Vargas en la máxima competición española.

Cáceres y Fidalgo compartieron vestidor por varios años en el América, equipo en el que, juntos, lo ganaron prácticamente todo.

El zaguero sudamericano conquistó el tricampeonato con las Águilas al lado de Fidalgo quien, de esta manera, demuestra que dejó huella en la escuadra de Coapa.