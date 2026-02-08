    Liga MX

    Sebastián Cáceres es captado en apoyo a Álvaro Fidalgo en su debut en LaLiga

    Fidalgo recibió apoyo incluso desde un excompañero del Club América dentro de su primer partido de LaLiga con el Real Betis.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video El excompañero de Fidalgo en América que siguió su debut en LaLiga

    Más sobre Liga MX

    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey
    1 mins

    'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey

    Liga MX
    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX
    1 mins

    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX

    Liga MX
    Jardine recuerda a Fidalgo tras debut de Raphael Veiga en América
    1 mins

    Jardine recuerda a Fidalgo tras debut de Raphael Veiga en América

    Liga MX
    ¿Se pierde el Clásico ante Chivas? Zendejas se sincera sobre su lesión
    0:52

    ¿Se pierde el Clásico ante Chivas? Zendejas se sincera sobre su lesión

    Liga MX
    Jardine compara a Raphael Veiga con Fidalgo tras su debut en América
    1:20

    Jardine compara a Raphael Veiga con Fidalgo tras su debut en América

    Liga MX
    Alejandro Zendejas no pudo terminar el partido ante Monterrey por una posible lesión
    1 mins

    Alejandro Zendejas no pudo terminar el partido ante Monterrey por una posible lesión

    Liga MX
    Mohamed no sale muy conforme con el arbitraje ante Cruz Azul
    0:46

    Mohamed no sale muy conforme con el arbitraje ante Cruz Azul

    Liga MX
    David Faitelson no coincide con el Maestro Reinoso y se abre la polémica
    2:53

    David Faitelson no coincide con el Maestro Reinoso y se abre la polémica

    Liga MX
    Así es la camioneta de dos millones de pesos que Saint-Maximin dejó en México
    1 mins

    Así es la camioneta de dos millones de pesos que Saint-Maximin dejó en México

    Liga MX
    Atlas vs. Pumas: ¿Qué pasó con la camiseta de Manuel Capasso y por qué se la quitó?
    1 mins

    Atlas vs. Pumas: ¿Qué pasó con la camiseta de Manuel Capasso y por qué se la quitó?

    Liga MX

    Sebastián Cáceres, defensa de América, se volvió viral al ser captado en apoyo a Álvaro Fidalgo, su excompañero en el conjunto azulcrema quien debutó en LaLiga.

    PUBLICIDAD

    Por medio de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, Cáceres apareció en un monitor, atento al partido entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, que por cierto, también significó el debut de Obed Vargas en la máxima competición española.

    Cáceres y Fidalgo compartieron vestidor por varios años en el América, equipo en el que, juntos, lo ganaron prácticamente todo.

    El zaguero sudamericano conquistó el tricampeonato con las Águilas al lado de Fidalgo quien, de esta manera, demuestra que dejó huella en la escuadra de Coapa.

    Fidalgo jugó gran parte del partido en el Estadio Metropolitano como titular en el primer triunfo del Betis en su historia en este recinto y con marcador de 1-0.

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX