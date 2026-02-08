'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey
Una jugada que genera debate y en donde el exsilbante ya emitió su postura.
El partido entre América y Monterrey del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX originó polémica por una jugada en donde Víctor Dávila de las Águilas y Luis 'Mochis' Cárdenas tuvieron protagonismo.
Cerca del final del partido, en un balón que ambos elementos disputaron, Víctor Dávila disputó el esférico, pero alcanzó a dar un pisotón al guardameta de la Pandilla.
El 'Mochis' se dolió sobre el césped y el encuentro se detuvo por algunos instantes. El árbitro central Óscar Mejía resolvió a final de cuentas sacar la tarjeta amarilla al jugador chileno.
Al respecto, el 'Cantante' Guerrero dejó en claro que el VAR debió intervenir en la acción ya que, a su juicio, la jugada ameritaba la tarjeta roja para el elemento azulcrema.
"Dávila de @ClubAmerica debió ser expulsado por esta entrada sobre el Mochis de @Rayados El VAR debió llamar al árbitro", escribió el analista de TUDN.