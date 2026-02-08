Liga MX 'Cantante' Guerrero se pronuncia sobre polémica entre América y Monterrey Una jugada que genera debate y en donde el exsilbante ya emitió su postura.

Video Polémica en el América vs. Monterrey: ¿debía ser expulsión?

El partido entre América y Monterrey del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX originó polémica por una jugada en donde Víctor Dávila de las Águilas y Luis 'Mochis' Cárdenas tuvieron protagonismo.

Cerca del final del partido, en un balón que ambos elementos disputaron, Víctor Dávila disputó el esférico, pero alcanzó a dar un pisotón al guardameta de la Pandilla.

El 'Mochis' se dolió sobre el césped y el encuentro se detuvo por algunos instantes. El árbitro central Óscar Mejía resolvió a final de cuentas sacar la tarjeta amarilla al jugador chileno.

Al respecto, el 'Cantante' Guerrero dejó en claro que el VAR debió intervenir en la acción ya que, a su juicio, la jugada ameritaba la tarjeta roja para el elemento azulcrema.