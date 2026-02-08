    Liga MX

    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes

    Las Águilas quieren reforzar su lateral por izquierda, pero Gabriel Fuentes no es la opción número uno.

    Por:Kevin R. Yu
    Video América reforzará su defensa y estas son sus opciones

    América aprovechará las últimas salidas de Rodrigo Aguirre e Igor Lichnovsky para sumar un nuevo refuerzo proveniente del futbol extranjero de cara al Clásico Nacional ante Chivas del próximo 14 de febrero.

    Julio Ibáñez reporta para TUDN que, tras vencer a Monterrey en la Jornada 5, las Águilas están cerca de fichar a un lateral izquierdo para competir directamente con Cristian Borja.

    Si bien en las últimas horas ha trascendido el nombre de Gabriel Fuentes del Fluminense, Ibáñez señala que, aunque el colombiano es una de las opciones, hay otro jugador por el que está apostando fuerte la directiva azulcrema.

    El nombre del nuevo refuerzo se destapará en las próximas horas. América acelerará las negociaciones tomando en cuenta que el mercado de fichajes para la Liga MX culmina este lunes 9 de febrero.

    Cabe recordar que, América también busca cerrar el fichaje del brasileño Vinícius Lima, mediocampista ofensivo de 29 años que llegará procedente del Fluminense.

    Hasta el momento, el conjunto azulcrema suma cuatro refuerzos en el Clausura 2026: Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

    Por otro lado, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin, Igor Lichnovsky y Rodrigo Aguirre son las bajas confirmadas del equipo que dirige el brasileño André Jardine.

    Video América negocia con Vinicius
