    Liga MX

    Raphael Veiga tuvo sus primeros minutos como jugador del América en la Liga MX

    El brasileño también habló sobre la afición azulcrema que asistió al encuentro en el Ciudad de los Deportes.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Raphael Veiga revela la dificultad que tuvo en su debut con América

    América consiguió su segundo triunfo del Clausura 2026 de la Liga MX al derrotar a Monterrey en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, Alejandro Zendejas hizo el gol del triunfo.

    Este partido sirvió para el debut del brasileño Raphael Veiga con la camiseta de las Águilas, en el que tuvo una buena participación y se quedó cerca de anotarle a Rayados.

    Al finalizar el encuentro dio sus primeras impresiones tras primeros minutos en el Futbol Mexicano, en el que aceptó que se sigue adaptando, pero que cada día se siente mejor.

    “Muy feliz de debutar con esta camisa, la altitud todavía se siente, lo resiento un poco, pero cada día me siento mejor para ayudar más al equipo y que juntos ganemos títulos este año”.

    Además, Veiga tuvo unas palabras para la afición azulcrema que estuvo en el Ciudad de los Deportes para el juego frete a Monterrey.

    “Muy linda, como dije en otra entrevista, nosotros en la cancha hacemos lo mejor posible y ellos afuera también hacen lo mejor de su parte, juntos estamos cerca de lograr más cosas

    Las Águilas visitarán a Chivas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 14 de febrero, pero antes enfrentarán la vuelta del torneo de Concacaf ante el Olimpia.

