    Liga MX

    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS

    El refuerzo tiene cualidades ofensivas y se puede desempeñar en diferentes posiciones.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas cierra su último fichaje para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 de la Liga MX con paso perfecto tras cinco jornadas disputadas, ahora tendrá una dura prueba en el Clásico Nacional ante el América.

    PUBLICIDAD

    Aunque no todo fue miel sobre hojuelas en la victoria sobre Mazatlán, ya que el mediocampista Luis Romo terminó lesionado y tiene altas probabilidades de no poder jugar ante las Águilas.

    La directiva estaría cerrando el acuerdo por Jonathan Pérez, jugador proveniente del Nashville de la MLS, volante ofensivo de 23 con bastante dinamismo, nos informó Erick López, reportero de TUDN.

    Nuestro compañero en Guadalajara también nos compartió que el plan es tener una plantilla más numerosa para el momento en el que tengan que liberar jugadores para la Selección Mexicana que encarará el Mundial 2026.

    Con esta incorporación, Guadalajara sumaría su quinto refuerzo del Clausura 2026 y al parecer el último, ya que la fecha límite para el cierre de fichajes es el 9 de febrero.

    Los jugadores que han llegado a Verde Valle son, Ángel Chávez, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

    Además del Clásico ante el América, Chivas se medirá a Cruz Azul, Toluca y Atlas, duelos de alto calibre a mitad del torneo.

    Video Gabriel Milito confirma lesión de Luis Romo y estará en observación
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

