Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 de la Liga MX con paso perfecto tras cinco jornadas disputadas, ahora tendrá una dura prueba en el Clásico Nacional ante el América.

Aunque no todo fue miel sobre hojuelas en la victoria sobre Mazatlán, ya que el mediocampista Luis Romo terminó lesionado y tiene altas probabilidades de no poder jugar ante las Águilas.

La directiva estaría cerrando el acuerdo por Jonathan Pérez, jugador proveniente del Nashville de la MLS, volante ofensivo de 23 con bastante dinamismo, nos informó Erick López, reportero de TUDN.

Nuestro compañero en Guadalajara también nos compartió que el plan es tener una plantilla más numerosa para el momento en el que tengan que liberar jugadores para la Selección Mexicana que encarará el Mundial 2026.

Con esta incorporación, Guadalajara sumaría su quinto refuerzo del Clausura 2026 y al parecer el último, ya que la fecha límite para el cierre de fichajes es el 9 de febrero.

Los jugadores que han llegado a Verde Valle son, Ángel Chávez, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Además del Clásico ante el América, Chivas se medirá a Cruz Azul, Toluca y Atlas, duelos de alto calibre a mitad del torneo.