    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?

    En las últimas horas del mercado de transferencias hay oferta de por medio por el delantero argentino.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¿Cruz Azul o Tigres? Nico Ibáñez decidirá

    Nico Ibáñez, delantero de Tigres, es pretendido por Cruz Azul como fichaje para el Torneo Clausura 2026 que vive sus últimas horas en la temporada del futbol de estufa.

    Acorde con Javi Rojas y Vladimir García, reporteros de TUDN, el conjunto cementero lanzó ya una oferta por Nico Ibáñez quien, todo parece indicar, tendrá la última palabra para definir su futuro.

    En Tigres no verían con malos ojos la salida de Nico Ibáñez, ya que se liberaría una buena parte de la masa salarial dentro del conjunto felino.

    Cruz Azul mandó su primera oferta el domingo y la motivación que tienen la escuadra de La Máquina es que Nico Ibáñez fue registrado en la Sub-21, por lo cual una posible transacción podría facilitarse.

    El cierre de registros de la Liga MX es este lunes 9 de febrero a las 19:00 del centro de México, 8pm ET, 5pm PT.

