    Liga MX

    América negocia posible fichaje del brasileño Vinicius Moreira da Lima

    El conjunto azulcrema negocia un golpe más sobre la mesa tras la llegada de Raphael Veiga.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Video América negocia con Vinicius

    América negocia el posible fichaje del brasileño Vinicius Moreira da Lima, mejor conocido como Lima, en lo que sería urefuerzo más dentro de la temporada del futbol de estufa en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Liga MX

    Globo en Brasil dio a conocer que las Águilas negocian con el Fluminense la posible incorporación del mediocampista, en información que también difundió Julio Ibáñez, reportero de TUDN.

    La reunión entre ambas partes se da en este sábado y, muy posiblemente, haya más claridad en las próximas horas para un acuerdo entre los azulcrema, dirigodos por el brasileño André Jardine, y la escuadra carioca.

    El acuerdo sería a préstamo hasta finales de este 2026, con opción a compra. Lima tiene contrato con el Fluminense hasta 2027.

    Se trata de un mediocampista de 29 años, campeón de la Copa Libertaores y de la Recopa Sudamericana con el Fluminense, un jugador que sería muy llamativo en la Liga MX.

    América incorporó recientemente a Raphael Veiga a sus filas, por lo que podría dar otro golpe en la mesa con un nuevo brasileño para el presente certamen.

    Liga MX América

