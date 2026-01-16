    Liga MX

    Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y la 'fechoría' queda grabada en video

    Una familia de osos ingresó al patio del jugador de Tigres y sustrae una mochila del futbolista.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y todo queda en video

    Un inesperado grupo, al parecer una familia, entró a la casa de Uriel Antuna y le 'robó' una mochila, y toda la escena quedó grabada en video y la esposa del futbolista de Tigres, Penny García, la subió a las redes sociales, y se hizo viral al momento.

    En las imágenes, se pueden observar a cuatro osos que ingresan al inmueble por una de las puertas y como inspeccionan el morral que el delantero dejó muy cerca de la entrada.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida"
    1 mins

    Larcamón sobre la polémica salida de Nacho Rivero: "Fue una decisión jodida"

    Liga MX
    El plan de América para Maximin y Brian Rodríguez en el Clausura 2026
    2 mins

    El plan de América para Maximin y Brian Rodríguez en el Clausura 2026

    Liga MX
    Mazatlán vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026
    1 mins

    Mazatlán vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Liga MX
    Top de fichajes caídos de Cruz Azul, ¿Miguel Borja será el próximo?
    2 mins

    Top de fichajes caídos de Cruz Azul, ¿Miguel Borja será el próximo?

    Liga MX
    ¿Griezmann jugará en la Liga MX? En Monterrey rompen el silencio
    2 mins

    ¿Griezmann jugará en la Liga MX? En Monterrey rompen el silencio

    Liga MX
    La deuda que reconocen en el Cruz Azul: ojo a las palabras de Larcamón
    1 mins

    La deuda que reconocen en el Cruz Azul: ojo a las palabras de Larcamón

    Liga MX
    El acuerdo de venta de Cruz Azul por Mateuz Bogusz con Houston Dynamo
    1 mins

    El acuerdo de venta de Cruz Azul por Mateuz Bogusz con Houston Dynamo

    Liga MX
    América recupera a Henry Martín y Erick Sánchez previo a partido ante Pachuca
    1 mins

    América recupera a Henry Martín y Erick Sánchez previo a partido ante Pachuca

    Liga MX
    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras
    1 mins

    ¿Dardo a la prensa o a Vicente Sánchez? Larcamón deja fuertes palabras

    Liga MX
    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América
    1 mins

    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América

    Liga MX

    Sin alterarse, la mujer dice 'llevamos prisa' pero mantiene la calma, 'ya te están agarrando tus cosas', dice a continuación para luego observar como sacan del domicilio la bolsa, 'no hay nada que hacer' menciona a continuación.

    La escena continúa con, primero, los osos rondando la puerta y, después, se les puede ver del otro lado de la acera sacando las cosas del jugador.

    Finalmente, la esposa de Antuna se toma las cosas con alegría y bromea diciendo: " los perros de mi colonia son muy raros".

    En los estrictamente futbolístico, Uriel ha iniciado el Clausura 2026 como titular los dos partidos de Tigres. Lleva 102 minutos jugados, sin goles ni asistencias por el momento tanto en el triunfo (1-2) ante San Luis y la derrota ante Pumas (0-1) de la fecha 2.

    Video ¡Emotivo! Las palabras de Nahuel Guzmán a Gignac que suenan a despedida
    Relacionados:
    Liga MXTigresUriel Antuna

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX