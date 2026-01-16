Liga MX Entran a 'robar' a casa de Uriel Antuna y la 'fechoría' queda grabada en video Una familia de osos ingresó al patio del jugador de Tigres y sustrae una mochila del futbolista.

Un inesperado grupo, al parecer una familia, entró a la casa de Uriel Antuna y le 'robó' una mochila, y toda la escena quedó grabada en video y la esposa del futbolista de Tigres, Penny García, la subió a las redes sociales, y se hizo viral al momento.

En las imágenes, se pueden observar a cuatro osos que ingresan al inmueble por una de las puertas y como inspeccionan el morral que el delantero dejó muy cerca de la entrada.

Sin alterarse, la mujer dice 'llevamos prisa' pero mantiene la calma, 'ya te están agarrando tus cosas', dice a continuación para luego observar como sacan del domicilio la bolsa, 'no hay nada que hacer' menciona a continuación.

La escena continúa con, primero, los osos rondando la puerta y, después, se les puede ver del otro lado de la acera sacando las cosas del jugador.

Finalmente, la esposa de Antuna se toma las cosas con alegría y bromea diciendo: " los perros de mi colonia son muy raros".

En los estrictamente futbolístico, Uriel ha iniciado el Clausura 2026 como titular los dos partidos de Tigres. Lleva 102 minutos jugados, sin goles ni asistencias por el momento tanto en el triunfo (1-2) ante San Luis y la derrota ante Pumas (0-1) de la fecha 2.