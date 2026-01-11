Tigres Tigres se impone de visita al San Luis en la Jornada 1 del Clausura 2026 Con doblete de Marcelo Flores los felinos se imponen a los potosinos en la primera fecha de la Liga MX.

Video Resumen | Doblete de Marcelo Flores y victoria de Tigres sobre San Luis

En partido de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con doblete de Marcelo Flores, acompañado de una genialidad de Gignac, Tigres se impuso de visita 2-1 al San Luis p ara llevarse sus primeros tres puntos de la competencia.

Desde el inicio fue un partido muy cerrado, si bien los Tigres buscaron tomar la iniciativa y ser ofensivos, enfrente tenían un cuadro potosino bien parado en zona defensiva que poco les permitía al frente.

El primer tiempo tuvo pocas oportunidades de gol de uno y otro lado, por lo que se fueron al descanso sin que se moviera el marcador y la parte complementaría parecía igual de cerrada, hasta que de la nada llegó una genialidad que cambió todo.

Sería hasta el minuto 49, en una jugada que parecía perdida en línea de fondo, pero que fue rescatada para mandar la diagonal de la muerte al área desde costado derecho, para que frente al arco apareciera Marcelo Flores para patear la de gajos y poner un golazo para el 1-0 de Tigres.

Sin embargo, a los 74 minutos, tras un tiro de esquina que parecía se iba de largo, el balón fue regresado por parte de Benjamín Galdames al corazón del área, donde apareció Joao Pedro para meter el contundente cabezazo, mandarlo al fondo y poner el empate para los locales.