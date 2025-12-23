Liga MX ¡Estos son los títulos que disputarán los equipos mexicanos en la Liga MX! Para los 18 equipos mexicanos que conforman el futbol mexicano no solo estará por disputarse el Clausura 2026, sino otros tres a nivel internacional.

Por: Baudelio García Espinosa



El torneo Clausura 2026 se pone en marcha el próximo 9 de enero con el partido Puebla ante el Atlas, ese mismo día Tijuana recibe la visita del América. El presente torneo tendrá como prioridad la participación de la Selección Mexicana en el próximo Mundial y por esa razón se jugará bajo estas condiciones:

No habrá Play-in, por lo que avanzarán a la Liguilla los ocho primeros de la tabla general. A lo largo del torneo habrá fechas dobles, comenzando en la Jornada 2 y en otras fechas.

La Liguilla se jugará sin seleccionados nacionales para darle apoyo al trabajo de Javier ‘Vasco’ Aguirre. El torneo regular termina a finales de abril para dar paso a los Cuartos de Final.

Concacaf Champions Cup

El certamen más importante de la región futbolística se pone en marcha el próximo 3 de febrero con tres compromisos destacando la visita de Pumas a San Diego de Hirving Lozano.

Los partidos de la primera ronda se jugarán en el mes de febrero, para el mes siguiente se celebrarán los octavos de final, en abril los cuartos junto con las semifinales y en mayo próximo definir al campeón del certamen.

Leagues Cup

Después de la Copa del Mundo se jugará la Leagues Cup 2026 c on la intervención de 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS, para un total de 36. El torneo dará inicio el 4 de agosto y concluirá el 6 de septiembre.

La Leagues Cup otorgará tres boletos a la Concacaf Champions Cup (campeón, subcampeón y el mejor tercer lugar).

Campeones Cup