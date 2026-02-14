    Liga MX

    Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional

    Conoce a detalle cómo están repartidas las victorias de las Águilas ante el Rebaño en el Clásico Nacional.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Porque 99 no son suficientes: América busca celebrar un 'centenario' ante Chivas

    Este sábado 14 de febrero se vivirá un Clásico Nacional más entre Chivas y América, duelo que a lo largo de la historia ha sido el más relevante en el Futbol Mexicano.

    El encuentro corresponde a la Jornada 6 del Clausura 2026 y se disputará en la cancha del Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con los datos de TUDN, las Águilas llegarían a 100 triunfos sobre Guadalajara si logra el triunfo en este encuentro.

    Este partido será el 263 en la historia, en los que América ha ganado 99, Chivas 81 y se han dado 82 empates.

    Más sobre Liga MX

    Partidos del 14 de febrero del 2026: Clásico, Liga MX y mexicanos en el extranjero
    3 mins

    Partidos del 14 de febrero del 2026: Clásico, Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Liga MX
    Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla
    2 mins

    Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla

    Liga MX
    Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico
    6:18

    Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico

    Liga MX
    Pumas remonta en el Cuauhtémoc frente a Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX
    2 mins

    Pumas remonta en el Cuauhtémoc frente a Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas
    2 mins

    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas

    Liga MX
    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas
    2 mins

    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas

    Liga MX
    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?
    1 mins

    Brian Rodríguez: Tiene oferta importante del futbol europeo ¿Se va del América?

    Liga MX
    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia
    3 mins

    Los partidos más memorables del Clásico América vs. Chivas en la historia

    Liga MX
    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX
    1 mins

    Alejandro Zendejas no jugará el Clásico Nacional ante Chivas de Jornada 6 Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX
    2 mins

    Chivas vs. América Clásico Nacional 2026: Bajas, lesiones, debuts y regresos Jornada 6 Liga MX

    Liga MX

    Este duelo es muy atractivo, ya que Guadalajara de la mano de Gabriel Milito llegará como líder e invicto en este torneo, mientras que América aparece en el octavo lugar con André Jardine al frente del equipo.

    Triunfos de América sobre Chivas

    • Victorias en Liga, 68

    En los que incluye juegos de Liga y Liguilla.

    • Victorias en Copa, 14

    En los que incluye, Copa, Concacaf, Copa MX, Pre Libertadores, Copa Libertadores, Copa México.

    • Victorias en amistosos, 17

    En los que incluye, Preparación (amistosos), Pentagonal, Hexagonal, Torneo Interciudades, Copa por México.

    Las mayores goleadas de América sobre Chivas

    • Liga 1943-44, América 7-2 Chivas
    • Liga 1955-56, América 3-0 Chivas
    • Hexagonal 1964, América 5-3 Chivas
    • Amistoso 1964, América 4-1 Chivas
    • Torneo Interciudades 1965, Chivas 2-4 América
    • Torneo Interciudades 1965, América 4-1 Chivas
    • Liga 1970-71, América 5-2 Chivas
    • Liga 1971-72, Chivas 1-3 América
    • Copa México 1974-75, Chivas 1-4 América
    • Liga 1975-76, Chivas 0-3 América
    • Amistoso 1979, América 3-1 Chivas
    • Liga 1979-80, América 3-1 Chivas
    • Final vuelta 1983-84, América 3-1 Chivas
    • Octavos de Final Concacaf 1985, América 3-1 Chivas
    • Liga 1988-89, América 3-1 Chivas
    • Liga, Semifinal vuelta 1990-91, América 3-0
    • Ida CF Invierno 97, Chivas 1-3 América
    • Clausura 2014, Chivas 0-4 América
    • Apertura 2019, América 4-1 Chivas
    • Guard1anes 2021, Chivas 0-3 América
    • Clausura 2023, Chivas 2-4 América
    • Apertura 2023, América 4-0 Chivas
    • Octavos de Final Concacaf 2024, Chivas 0-3 América
    • Octavos de Final Concacaf 2025, América 4-0 Chivas
    Relacionados:
    Liga MXAméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX