Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional
Conoce a detalle cómo están repartidas las victorias de las Águilas ante el Rebaño en el Clásico Nacional.
Este sábado 14 de febrero se vivirá un Clásico Nacional más entre Chivas y América, duelo que a lo largo de la historia ha sido el más relevante en el Futbol Mexicano.
El encuentro corresponde a la Jornada 6 del Clausura 2026 y se disputará en la cancha del Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.
De acuerdo con los datos de TUDN, las Águilas llegarían a 100 triunfos sobre Guadalajara si logra el triunfo en este encuentro.
Este partido será el 263 en la historia, en los que América ha ganado 99, Chivas 81 y se han dado 82 empates.
Este duelo es muy atractivo, ya que Guadalajara de la mano de Gabriel Milito llegará como líder e invicto en este torneo, mientras que América aparece en el octavo lugar con André Jardine al frente del equipo.
Triunfos de América sobre Chivas
- Victorias en Liga, 68
En los que incluye juegos de Liga y Liguilla.
- Victorias en Copa, 14
En los que incluye, Copa, Concacaf, Copa MX, Pre Libertadores, Copa Libertadores, Copa México.
- Victorias en amistosos, 17
En los que incluye, Preparación (amistosos), Pentagonal, Hexagonal, Torneo Interciudades, Copa por México.
Las mayores goleadas de América sobre Chivas
- Liga 1943-44, América 7-2 Chivas
- Liga 1955-56, América 3-0 Chivas
- Hexagonal 1964, América 5-3 Chivas
- Amistoso 1964, América 4-1 Chivas
- Torneo Interciudades 1965, Chivas 2-4 América
- Torneo Interciudades 1965, América 4-1 Chivas
- Liga 1970-71, América 5-2 Chivas
- Liga 1971-72, Chivas 1-3 América
- Copa México 1974-75, Chivas 1-4 América
- Liga 1975-76, Chivas 0-3 América
- Amistoso 1979, América 3-1 Chivas
- Liga 1979-80, América 3-1 Chivas
- Final vuelta 1983-84, América 3-1 Chivas
- Octavos de Final Concacaf 1985, América 3-1 Chivas
- Liga 1988-89, América 3-1 Chivas
- Liga, Semifinal vuelta 1990-91, América 3-0
- Ida CF Invierno 97, Chivas 1-3 América
- Clausura 2014, Chivas 0-4 América
- Apertura 2019, América 4-1 Chivas
- Guard1anes 2021, Chivas 0-3 América
- Clausura 2023, Chivas 2-4 América
- Apertura 2023, América 4-0 Chivas
- Octavos de Final Concacaf 2024, Chivas 0-3 América
- Octavos de Final Concacaf 2025, América 4-0 Chivas