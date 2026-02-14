Liga MX Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional Conoce a detalle cómo están repartidas las victorias de las Águilas ante el Rebaño en el Clásico Nacional.

Video Porque 99 no son suficientes: América busca celebrar un 'centenario' ante Chivas

Este sábado 14 de febrero se vivirá un Clásico Nacional más entre Chivas y América, duelo que a lo largo de la historia ha sido el más relevante en el Futbol Mexicano.

El encuentro corresponde a la Jornada 6 del Clausura 2026 y se disputará en la cancha del Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con los datos de TUDN, las Águilas llegarían a 100 triunfos sobre Guadalajara si logra el triunfo en este encuentro.

Este partido será el 263 en la historia, en los que América ha ganado 99, Chivas 81 y se han dado 82 empates.

Este duelo es muy atractivo, ya que Guadalajara de la mano de Gabriel Milito llegará como líder e invicto en este torneo, mientras que América aparece en el octavo lugar con André Jardine al frente del equipo.

Triunfos de América sobre Chivas

Victorias en Liga, 68

En los que incluye juegos de Liga y Liguilla.



Victorias en Copa, 14

En los que incluye, Copa, Concacaf, Copa MX, Pre Libertadores, Copa Libertadores, Copa México.



Victorias en amistosos, 17

En los que incluye, Preparación (amistosos), Pentagonal, Hexagonal, Torneo Interciudades, Copa por México.

Las mayores goleadas de América sobre Chivas