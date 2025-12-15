    Liga MX Femenil

    Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX

    La medida que tomó La Máquina durará, al menos, durante los próximos seis meses.

    Video ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026

    Cruz Azul Femenil jugará como local en Cuernavaca, Morelos, al menos durante los próximos seis meses, tras decidir mudarse al Estadio Centenario y dejar de utilizar sedes en la Ciudad de México.

    La medida, que se dio aconocer este lunes de manera oficial, busca ofrecer una mejor condición de localía y fortalecer el vínculo con la afición celeste en ese estado. La decisión llega tras una de las campañas más sólidas del equipo en torneos recientes.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026
    1:15

    ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026

    Liga MX Femenil
    Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas
    1 mins

    Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas

    Liga MX Femenil
    Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026
    2:05

    Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    América anuncia grave lesión y dura baja para el Torneo Clausura 2026
    1 mins

    América anuncia grave lesión y dura baja para el Torneo Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    Jennifer Hermoso festeja título con Tigres: "Soy campeona de la p*ta liga mexicana"
    1 mins

    Jennifer Hermoso festeja título con Tigres: "Soy campeona de la p*ta liga mexicana"

    Liga MX Femenil
    Sabrina Enciso le da un raspón al América tras ser campeona con Tigres
    1 mins

    Sabrina Enciso le da un raspón al América tras ser campeona con Tigres

    Liga MX Femenil
    María Sánchez habla del aporte de Jennifer Hermoso en el campeonato de Tigres
    2 mins

    María Sánchez habla del aporte de Jennifer Hermoso en el campeonato de Tigres

    Liga MX Femenil
    Irene Guerrero da la cara tras la derrota de América en la final ante Tigres
    1 mins

    Irene Guerrero da la cara tras la derrota de América en la final ante Tigres

    Liga MX Femenil
    Jennifer Hermoso sorprende con sus palabras tras primer título en México
    1:26

    Jennifer Hermoso sorprende con sus palabras tras primer título en México

    Liga MX Femenil
    Jennifer Hermoso, clave en el título de Tigres vs. América
    2:17

    Jennifer Hermoso, clave en el título de Tigres vs. América

    Liga MX Femenil

    Durante el torneo pasado, el conjunto femenil alternó sedes: los partidos de mayor asistencia se disputaron en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que otros se jugaron en La Noria, complejo de entrenamiento del club.

    En ese certamen, Cruz Azul alcanzó las semifinales y exigió a Tigres, que posteriormente se coronó campeón. En la fase regular, el equipo terminó en el séptimo lugar con 28 puntos.

    Ese rendimiento llevó a la directiva a buscar una alternativa más estable para sus partidos como local, y la elección fue Cuernavaca.

    La estancia en el Estadio Centenario está prevista, por ahora, solo para este semestre, y al final del torneo se evaluará si continúan en esa sede o regresan a la capital mexicana en el futuro inmediato.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX