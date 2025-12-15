Liga MX Femenil Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026 fuera de CDMX La medida que tomó La Máquina durará, al menos, durante los próximos seis meses.



Video ¡Es fuera de la CDMX! Cruz Azul anuncia nuevo estadio para el 2026

Cruz Azul Femenil jugará como local en Cuernavaca, Morelos, al menos durante los próximos seis meses, tras decidir mudarse al Estadio Centenario y dejar de utilizar sedes en la Ciudad de México.

La medida, que se dio aconocer este lunes de manera oficial, busca ofrecer una mejor condición de localía y fortalecer el vínculo con la afición celeste en ese estado. La decisión llega tras una de las campañas más sólidas del equipo en torneos recientes.

Durante el torneo pasado, el conjunto femenil alternó sedes: los partidos de mayor asistencia se disputaron en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que otros se jugaron en La Noria, complejo de entrenamiento del club.

En ese certamen, Cruz Azul alcanzó las semifinales y exigió a Tigres, que posteriormente se coronó campeón. En la fase regular, el equipo terminó en el séptimo lugar con 28 puntos.

Ese rendimiento llevó a la directiva a buscar una alternativa más estable para sus partidos como local, y la elección fue Cuernavaca.