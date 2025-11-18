Video Solari se gana el respeto de Pumas en su presentación con Pachuca

Esteban Solari fue presentado como nuevo técnico de Pachuca y en su discurso recordó su paso como futbolista por Pumas, contra quien debutará como entrenador en la Liga MX.

Solari jugó en el club universitario entre 2007 y 2008 antes de emigrar a España con Almería; con Pumas anotó 25 goles en 40 partidos.

PUBLICIDAD

“Nada va a cambiar mis sentimientos para con Pumas, una institución que me abrió las puertas para venir a México”, mencionó Solari sobre su llegada a Pachuca y su debut ante Pumas en la Serie B del Play-In del Torneo Apertura 2025.

“Para mí este es un desafío muy grande, estamos trabajando, comprometidos, tratando de recuperar una identidad de equipo, de hacer un grupo unido, fuerte, para enfrentar este partido que es una Final para nosotros con gran profesionalismo y como me gusta a mí, competir al máximo”, añadió el argentino.

Solari reveló que siempre había querido dirigir en la Liga MX y que cuenta con el visto bueno de su hermano, Santiago Solari, quien hace unos años entrenó al América.

“Fue un paso corto, me tocó estar un año nada más, emigré a España, a LaLiga, que era un sueño, pero siempre me quedó la espinita de que estando aquí hubiese sido muy feliz también. Siempre supe que iba a volver a México, era un objetivo”, expresó.

Pachuca y Pumas se enfrentarán en el Estadio Hidalgo este jueves 20 de noviembre; el ganador se medirá al perdedor de la otra serie del Play-In entre Xolos y FC Juárez en busca del último boleto a Cuartos de Final, mientras que el perdedor quedará eliminado del Torneo Apertura 2025.