Video Macías no debutará pronto con Pumas y esto se sabe de su estado físico

José Juan Macías fue presentado como refuerzo de Pumas de la UNAM para la Liga MX Apertura 2025 a lado de Alan Medina; el delantero mexicano de 25 años de edad aseguró sentirse al 100 por ciento para competir en cuanto se le requiera.

JJ Macías, cabe recordar, no logró quedarse con Valladolid, con el que estuvo a prueba. Las lesiones han sido una constante en su carrera que le han impedido brillar desde que salió del León a Chivas, donde estuvo en dos etapas.

Además, quien también fuera seleccionado mexicano probó suerte en el Getafe de España, pero tampoco logró despuntar con apenas siete juegos en LaLiga además de un juego en la Copa del Rey.

Sin embargo, de acuerdo con Rodrigo Celorio para Insiders de TUDN, José Juan Macías no se encuentra al 100 por ciento físicamente, nivel al que puede llegar en al menos dos semanas luego de estar seis meses en Europa trabajando tanto física como mentalmente.

“JJ Macías dice que está al100 por ciento, pero tardará al menos un par de semanas para estar 100 por ciento físicamente después de los seis meses que estuvo en Europa trabajando mental y físicamente, aunque se le ve bien, lo ven fino de cara a la portería, competencia para Memo Martínez”, indicó Rodrigo Celorio.

PUMAS AÚN BUSCA UN REFUERZO EXTRANJERO PARA EL APERTURA 2025

Con el mercado de fichajes aún abierto para la Liga MX, Pumas sigue en la búsqueda de un 9 extranjero y sólo esperan se libere la plaza de No Formado en México, que sería la del peruano Piero Quispe.

En los próximos días llegaría una oferta para que Piero Quispe se mueva a otro equipo y con ello se libere la plaza que Pumas necesita para fichar a un foráneo.

Pumas se medirá al Puebla este fin de semana como parte de la Jornada 6 de la Liga MX Apertura 2025 en el primero de dos partidos consecutivos como local, luego lo hará contra Atlas para luego dar paso a la Fecha FIFA de septiembre.