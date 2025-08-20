José Juan Macías se convirtió en refuerzo de los Pumas y sorprendió con sus primeras palabras como universitario al señalar que se siente como si volviera a debutar en el futbol profesional.

En conferencia de prensa el atacante aseguró que no trae ritmo futbolístico, pero espera jugar con los Pumas lo antes posible.

" La palabra que me describe en este momento es agradecido... me siento en mi mejor forma física desde que juego al futbol. Me siento muy agradecido y esperen cero expectativas de mí, para mí esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa. Es la oportunidad de mi vida... es mi super revancha en Pumas… es una oportunidad única y estoy muy agradecido."

" El ritmo futbolístico no lo traigo, no he jugado en meses… voy a tratar de hacerlo (jugar) lo antes posible espero sea en tres o cuatro partidos, pero yo creo que no es lo mismo tener cuatro a partidos a tener 15 y espero hacerlo lo más pronto posible", indicó JJ Macias.

José Juan Macías era uno de los delanteros más prometedores de su generación incluso tuvo un paso por el futbol europeo con el Getafe, sin embargo, el delantero regresó muy rápido al futbol mexicano

Y de debido a una serie de lesion el atacante fue perdiendo reflectores al no poder retomar su nivel. Su último partido completo lo jugó con Chivas en 2022.