    Cruz Azul

    Cruz Azul ya tendría refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Después de muchas negociaciones, el panorama parece aclararse en La Noria para el nuevo refuerzo de La Máquina.

    Por:Erick Morales Baca
    
    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?

    La telenovela entre Agustín Palavecino y el Cruz Azul parece acercarse a su fin, luego de varios intentos de los cementeros de hacerse de sus servicios para el Torneo Clausura 2026.

    A escasos días de que de inicio un nuevo capítulo de la Liga MX, aún sin una confirmación de un pase del ofensivo de Necaxa al cuadro capitalino, se le pudo ver llegar a la Ciudad de México, por lo que se pensaría en buenas noticias para los celestes en este renglón.

    Todo indica de que ya se habrían llegado a un acuerdo entre Cruz Azul y Necaxa para la transferencia de Agustín Palavecino, mismo que involucraría a Lorenzo Faravelli, donde aparte del trueque entre ambos jugadores, La Máquina estaría desembolsando alrededor de 5.5 millones de dólares..

    Otra señal de que su llegada sería inminente a La Máquina es la de que en el último amistoso de los Rayos, ante el León, el futbolista argentino ya no tuvo actividad, lo que aumentó las esperanzas de la afición celeste.

    Cabe recordar que el monto fijado por el Necaxa para la transferencia de Palavecino fue de 8 millones de dólares y sin entrar en ningún otro trato, aunque al parecer las condiciones han cambiado y el delantero podría estar ya disponible para La Máquina en la Jornada 1.

    El Cruz Azul debutará en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero, en la Jornada 1, cuando visite al León en el Estadio Nou Camp en punto de las 7:00 de la noche de la Ciudad de México.

    Cruz Azul Necaxa

