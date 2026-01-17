    Liga MX

    El estadio de Cruz Azul, un proyecto que no se consuma pese al paso de los años

    La Máquina continúa como un equipo gitano en la Liga MX sin tener un estadio propio y con una nueva sede para los partidos de local en el Clausura 2026.

    Por:
    René Umanzor / Emmanel R. Marroquín
    Video Cruz Azul y el viacrucis de su proyecto para tener estadio propio

    La Máquina de Cruz Azul comenzó la Liga MX Clausura 2026 con la noticia de que tendrá un nuevo hogar para este semestre con el Estadio Cuauhtémoc como su sede ante la negativa de la directiva de Pumas de la UNAM extender la renta del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para el conjunto cementero.

    Los celestes son el único equipo que mantienen un paso ‘gitano’ en el futbol mexicano por no contar con una sede fija desde que dejó el Estadio Azul, o también llamado de manera oficial Estadio Ciudad de los Deportes, donde jugó por última vez en abril de 2018.

    El equipo volvió al Estadio Azteca, hoy llamado Estado Banorte, por un tiempo; después regresó al Estadio Ciudad de los Deportes debido a que el Coloso de Santa Úrsula comenzó el proyecto de renovación de cara al Mundial 2026. Después tomó C.U. como su casa y ahora es el Estadio Cuauhtémoc de Puebla su nuevo hogar temporal.

    PROYECTO DE ESTADIO NUEVO PARA CRUZ AZUL QUE NO LOGRA SER UNA REALIDAD

    Este paso ‘gitano’ por el que ha tenido que deambular el conjunto celeste se mantiene hasta ahora; proyectos para un nuevo estadio se han dado a conocer, incluso se habla de que existe ya un presupuesto aprobado para su construcción, lo que aún no se define es el terreno en el que se edificará.

    Fue en 2016 que hubo una conversación que tomó fuerza: la directiva parecía alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la CMX para edificar en inmueble, incluso se hablaba del Velódromo en la Magdalena Mixhuca como la ubicación elegida aunque también competían Xochimilco y la delegación Tlalpan.

    En 2017 las cosas fueron más allá pues una firma llamada Kontrast filtró unas imágenes de cómo sería la casa de La Máquina, algo que el equipo salió a desmentir de manera inmediata y la construcción de su estadio se mantenía como una simple utopía.

    El mismo año Miguel Ángel Mancera, quien entonces era Jefe de Gobierno de la CDMX, reveló que había revisado un proyecto ejecutivo junto con directivos de Cruz Azul en el que la delegación Iztapalapa era una opción tangible para albergar la construcción que más que un estadio sería un complejo deportivo.

    Los rumores siguieron circulando y en 2019 apareció otra versión que tomó fuerza: el estadio de Cruz Azul podría estar en Tlalnepantla, incluso las autoridades del municipio confirmaron acercamientos con el equipo para llevar a cabo el proyecto.

    Cuautitlán Izcalli, que hace años llegó a ser sede de los entrenamientos del Necaxa, al que adoptó como suyo, también estuvo en el radar. En 2019 las autoridades de la demarcación levantaron la mano para dar facilidades y que el coloso se edificara ahí. Tampoco pasó.

    Fue ese año cuando apareció el proyecto ‘Punta Azul’ en el que se hablaba de un complejo de primer mundo que solo quedó en eso.

    Llegó la administración de Víctor Velázquez y con ello renació la esperanza. En 2021 el nuevo presidente del equipo publicó en su cuenta de X un video en el que se mostraban imágenes del proyecto del estadio, mismo que terminaba con la frase “Nuestra casa”. En ese momento se hablaba de que el estadio estaría listo para después del Mundial 2026.

    La información fue y vino y de pronto fue en 2023 cuando el propio Velázquez quien informó que la inversión para la casa celeste sería de 300 a 350 millones de dólares y renació la opción de edificarlo en Tlalnepantla o el Velódromo, pero una vez más, sin ser un proyecto concreto.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

