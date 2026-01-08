Liga MX Cruz Azul cambiará de sede para sus juegos de local en el Apertura 2026 A seis días del inicio del Clausura 2026, la UNAM decidió no renovar el contrato a los celestes.

Video ¡Última hora! Cruz Azul deja CU y este será su nuevo estadio para el 2026

A solo seis días de que Cruz Azul arranque el Clausura 2026 como local, la UNAM decidió no renovar el contrato al conjunto celeste y CU no será más la casa de La Máquina.

Con información de Adrián Esparza, de TUDN, se supo que el conjunto de La Noria regresará al Estadio Ciudad de los Deportes para este primer semestre del 2026.

La UNAM decidió no seguir con el acuerdo. No mantener esa relación para este año que inicia y está próximo a firmar con su antiguo inmueble.

"Están en los último detalles para que Cruz Azul pueda volver al Ciudad de los Deportes. Está por cerrarse ese acuerdo ", aseguró Esparza.

La Máquina abrirá el torneo como local el próximo martes 13 de enero cuando enfrente al Atlas en la Jornada 2 del Clausura 2026.

Antes, la fecha 1 jugará ante el León el sábado 10 de enero ante el León en el Nou Camp.