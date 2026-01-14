    Liga MX

    Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina

    El conjunto cementero ha vivido algunas mudanzas importantes en su historia dentro del futbol mexicano. .

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google

    Cruz Azul inicia su andar como local en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con nueva casa, una inesperada y totalmente ajena a su tradición: el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    PUBLICIDAD

    Después de que de último momento, el Estadio Olímpico no estuviera disponible para Cruz Azul, es ahora la casa de los Camoteros la que abre las puertas al conjunto de La Noria que, de esta forma, iniciará un nuevo peregrinar en una historia que ya incluye varias mudanzas.

    El Cruz Azul volverá a mudarse próximamente para cuando el Estadio Banorte esté listo tras su remodelación, pero por lo mientras, ya tuvo qué confirmar el Estadio Cuauhtémoc como su hogar para el presente Clausura 2025, algo que no es desconocido para los de La Noria quienes han vivido este proceso a lo largo de su historia en varias ocasiones, incluso de forma efímera en una Copa Libertadores, donde jugó en 2001 tres partidos en el Estadio Banorte, aunque no era su sede 'oficial' en ese entonces.

    LAS MUDANZAS DE CRUZ AZUL A LO LARGO DE SU HISTORIA: LOS ESTADIOS SEDE

    Más sobre Liga MX

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"
    1 mins

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves: "No vino aquí por casualidad"

    Liga MX
    El Estadio Alfonso Lastras cambia de nombre
    1 mins

    El Estadio Alfonso Lastras cambia de nombre

    Liga MX
    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves y hace promesa
    2:21

    Juninho llegó a Pumas 'gracias' a Dani Alves y hace promesa

    Liga MX
    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo
    1 mins

    Mateusz Bogusz cada vez más cerca de Houston Dynamo

    Liga MX
    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX
    2 mins

    Cuando Cruz Azul fue campeón en Puebla en Liga MX

    Liga MX
    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver América vs. Atlético de San Luis de Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

    Liga MX
    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla
    1 mins

    Socavón casi lesiona a futbolista de Mazatlán durante el juego vs. Puebla

    Liga MX
    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?
    2:05

    ¿Se debería preocupar Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc?

    Liga MX
    • De Ciudad Cooperativa al recinto de sus grandes glorias

    Cruz Azul en realidad es un equipo hidalguense y fue justamente en Jasso, Hidalgo, en donde dio sus primeros pasos en el futbol de la Liga MX en el Estadio 10 de diciembre, pero en 1971, los cementeros se mudaron a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Banorte, el recinto quizás de mejores recuerdos para el Cruz Azul. De hecho, en ese mismo año, La Máquina ganó el título de la Liga MX al América en un memorable partido que dio inicio al Clásico Joven.

    • Misma ciudad, diferente identidad

    Para 1996, Cruz Azul dejó el Estadio Azteca, pero no la Ciudad de México, que si bien no fue la urbe que vio nacer a la Máquina, sí que fue la que acabó por consolidar su destino, pero ahora, a poco más de 10 kilómetros de distancia, los cementeros tenían una nueva casa: el Estadio Ciudad de los Deportes, entonces conocido como Estadio Azulgrana (por Atlante) y que, de ahora en adelante, pasaría a llamarse Estadio Azul. Un año después, Cruz Azul consiguió el que fue por mucho tiempo su último título en la Liga MX, aunque lejos del Estadio Azul (León).

    PUBLICIDAD
    • Cruz Azul retoma su historia

    En 2018, La Máquina dejó el Estadio Azul para regresar al Estadio Banorte, la que fuera su casa por décadas y en donde alcanzó la gloria en antaño. En el Apertura 2018, su torneo de regreso, llegó a la Final, aunque la perdió con América. Pero volvió a probar las mieles del éxito al levantar el título en el Torneo Clausura 2021.

    • Un breve paso por un recinto que representa a un viejo conocido

    De solamente unos meses, Cruz Azul volvió en 2023 al Estadio Ciudad de los Deportes, ahora extraoficialmente 'Estadio Azul', esto después de que el Estadio Banorte entrara en proceso de remodelación ante la disputa del Mundial 2026.

    • Cruz Azul entra en 'territorio enemigo'

    Poco después, La Máquina acordó con la Universidad Nacional Autónoma de México la renta del Estadio Olímpico, casa de los Pumas, mismo en donde alzaron un nuevo título: la Concacaf Champions Cup en 2025.

    • Fuera de la Ciudad de México, 55 años después

    En 1971 fue la última ocasión en la que el conjunto de La Noria tuvo su sede fuera de la Ciudad de México y tuvieron qué pasar 55 años para que este hecho volviera a ocurrir, ahora con un Cruz Azul arropado por la Angelópolis y su Estadio Cuauhtémoc para el Torneo Clausura 2026.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX