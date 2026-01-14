Liga MX Mudanzas de Cruz Azul: los estadios que han sido casa de La Máquina El conjunto cementero ha vivido algunas mudanzas importantes en su historia dentro del futbol mexicano. .

Cruz Azul inicia su andar como local en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con nueva casa, una inesperada y totalmente ajena a su tradición: el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Después de que de último momento, el Estadio Olímpico no estuviera disponible para Cruz Azul, es ahora la casa de los Camoteros la que abre las puertas al conjunto de La Noria que, de esta forma, iniciará un nuevo peregrinar en una historia que ya incluye varias mudanzas.

El Cruz Azul volverá a mudarse próximamente para cuando el Estadio Banorte esté listo tras su remodelación, pero por lo mientras, ya tuvo qué confirmar el Estadio Cuauhtémoc como su hogar para el presente Clausura 2025, algo que no es desconocido para los de La Noria quienes han vivido este proceso a lo largo de su historia en varias ocasiones, incluso de forma efímera en una Copa Libertadores, donde jugó en 2001 tres partidos en el Estadio Banorte, aunque no era su sede 'oficial' en ese entonces.

LAS MUDANZAS DE CRUZ AZUL A LO LARGO DE SU HISTORIA: LOS ESTADIOS SEDE

De Ciudad Cooperativa al recinto de sus grandes glorias

Cruz Azul en realidad es un equipo hidalguense y fue justamente en Jasso, Hidalgo, en donde dio sus primeros pasos en el futbol de la Liga MX en el Estadio 10 de diciembre, pero en 1971, los cementeros se mudaron a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Banorte, el recinto quizás de mejores recuerdos para el Cruz Azul. De hecho, en ese mismo año, La Máquina ganó el título de la Liga MX al América en un memorable partido que dio inicio al Clásico Joven.



Misma ciudad, diferente identidad

Para 1996, Cruz Azul dejó el Estadio Azteca, pero no la Ciudad de México, que si bien no fue la urbe que vio nacer a la Máquina, sí que fue la que acabó por consolidar su destino, pero ahora, a poco más de 10 kilómetros de distancia, los cementeros tenían una nueva casa: el Estadio Ciudad de los Deportes, entonces conocido como Estadio Azulgrana (por Atlante) y que, de ahora en adelante, pasaría a llamarse Estadio Azul. Un año después, Cruz Azul consiguió el que fue por mucho tiempo su último título en la Liga MX, aunque lejos del Estadio Azul (León).



Cruz Azul retoma su historia

En 2018, La Máquina dejó el Estadio Azul para regresar al Estadio Banorte, la que fuera su casa por décadas y en donde alcanzó la gloria en antaño. En el Apertura 2018, su torneo de regreso, llegó a la Final, aunque la perdió con América. Pero volvió a probar las mieles del éxito al levantar el título en el Torneo Clausura 2021.



Un breve paso por un recinto que representa a un viejo conocido

De solamente unos meses, Cruz Azul volvió en 2023 al Estadio Ciudad de los Deportes, ahora extraoficialmente 'Estadio Azul', esto después de que el Estadio Banorte entrara en proceso de remodelación ante la disputa del Mundial 2026.



Cruz Azul entra en 'territorio enemigo'

Poco después, La Máquina acordó con la Universidad Nacional Autónoma de México la renta del Estadio Olímpico, casa de los Pumas, mismo en donde alzaron un nuevo título: la Concacaf Champions Cup en 2025.



